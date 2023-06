Vineri, 30 iunie, se anunta spectacol la meciul de fotbal dintre FC Prietenia si FC Transilvania. Totul se va juca pe terenul din localitatea Oar, de la ora 17:00.Putem spune ca FC Prietenia trece din nou la treaba. Echipa satmareana este formata din fosti colegi de la Somesul Oar, care va juca contra echipei FC Transilvania din Dublin, aceasta fiind formata din romani stabiliti in Irlanda si care evolueaza in campionatul de amatori cu rezultate bune.Daca va amintiti, anul trecut am scris ... citeste toata stirea