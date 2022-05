Clujul, din nou! "Vulturii" intalnesc campioana in prima faza a play-off-ului

Baschetbalistii sibieni vor intalni, in prima faza a play-off-ului Ligii Nationale, pe "U" BT Cluj-Napoca, campioana en-titre, dupa ce CSU a coborat pe 8 in urma victoriei din ultima etapa obtinuta de Dinamo in fata celor de la SCM "U" Craiova. "Galben-albastrii" au incheiat sezonul regular cu 45 de puncte, 15 victorii si tot atatea infrangeri.In prima faza a play-off-ului se va juca dupa sistemul "cel mai bun din trei partide", pe terenul echipei favorite chiar marti, 3 mai, apoi in ... citeste toata stirea