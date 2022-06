Campioana judetului, Juniorul Suceava, a ratat promovarea in Liga a III-a. Peste 150 de suporteri suceveni si-au incurajat favoritii la meciul de pe terenul celor de la Speranta Raucesti, judetul Neamt.Dupa 0-0 in tur, sucevenii au pierdut la limita, cu 1-0, meciul retur, disputat sambata dupa amiaza pe terenul experimentatei grupari nemtene. Golul care a decis calificarea a fost marcat de Vlad Avram, in ... citeste toata stirea