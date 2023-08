Echipele romanesti au avut parte de dueluri de foc in turul 2 al Uefa Conference League. Sepsi OSK a fost singura echipa care nu a parut sa tremure pentru calificarea in turul 3 al competitiei, CFR Cluj fiind eliminata.FCSB, Farul si Sepsi OSK au reusit calificarea in turul 3 al Conference League si se pregatesc pentru dueluri tari in turul urmator.Campioana Romaniei, Farul Constanta, a invins joi seara, in deplasare la Erevan, pe armenii de la Urartu, scor 2-3 (2-0), in mansa retur a ... citeste toata stirea