ANALIZA accidentelor rutiere petrecute in 2021, in judetul Mures

Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Mures a anuntat vineri, 21 ianuarie, cu prilejul unei conferinte de presa organizata cu prilejul bilantului institutiei pe anul 2021, situatia statistica a accidentelor care au avut loc in judetul Mures, in decursul anului trecut.Mai putine accidente grave si mai putine victime"Analiza efectuata asupra dinamicii accidentelor rutiere grave inregistrate in anul 2021 in judetul Mures releva faptul ca in perioada de referinta s-au produs 181 ... citeste toata stirea