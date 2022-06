Imobil din Glodeni cumparat de Consiliul Judetean Mures

Consilierii judeteni au luat la cunostinta joi, 26 mai, cu prilejul unei sedinte ordinare de lucru, raportul de evaluare a imobilului situat in localitatea Glodeni, strada Principala nr. 369, judetul Mures, inscris in C.F. nr. 51417/Glodeni si au aprobat achizitia acestuia, in domeniul public al Judetului Mures, la pretul din raportul de evaluare, pentru Centrul de ingrijire si asistenta Glodeni."Avand in vedere intentia de vanzare a proprietarilor, transmisa prin avocat Karacsony Erdei Etel, ... citeste toata stirea