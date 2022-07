O noua promotie de politisti la I.P.J. Mures

In cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures si-au inceput in data de 18 iulie, activitatea 6 absolventi ai Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti."Emotiile unei astfel de zile se vedeau inca de dimineata pe chipurile celor 6 absolventi, care au ales sa lucreze in slujba cetateanului si sa reprezinte cu onoare institutia din care, de astazi fac parte. Tinerii ofiteri de politie isi vor desfasura activitatea in cadrul Serviciilor de Investigatii Criminale, Investigare a ... citeste toata stirea