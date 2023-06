Șoselele din România sunt bombe cu ceas. Țara noastră e campioană la accidente rutiere: ”6 mașini din 100 provoacă o daună”

România este campioană la tot ceea ce înseamnă accidente rutiere, şase autovehicule din 100 provoacă o daună şi pierdem anual 1.600 de oameni în astfel de accidente, a declarat, miercuri, la o conferinţă de profil, Alexandru Ciuncan, director general şi preşedinte al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

"Suntem, în România, campioni la tot ceea ce înseamnă accidente rutiere. Şase autovehicule din 100 provoacă o daună. În Polonia, procentul e undeva la 4%, iar în Cehia e la 3%, Asta e o problemă sistemică. Lansez o invitaţie de a vă alătura Coaliţiei pentru Siguranţă Rutieră, un proiect de ţară pe care UNSAR l-a lansat săptămâna trecută. Sunt 33 de instituţii şi organizaţii. Avem un singur scop, nu-i despre asigurări, este despre cum putem să schimbăm realitatea asta. Pierdem 1.600 de oameni în fiecare an din accidente rutiere. Asta e o chestie sistemică", a spus Ciuncan.

El a subliniat şi că trebuie rezolvate elementele care ţin de evoluţia daunei medii şi de evoluţia ratei daunei, pentru că, potrivit datelor din primul trimestru al acestui an, strict pe RCA, se vede o creştere a ratei daunei cu şapte puncte procentuale.

"Astea-s nişte lucruri sistemice. Trebuie ajustat cadrul legislativ şi aici s-a discutat mult despre ce înseamnă legea RCA şi trebuie echilibrat modul în care funcţionează acest sistem şi făcut să funcţioneze într-un mod predictibil. Sunt multe lucruri de făcut pe zona asta sistemică", a precizat oficialul UNSAR, la "ZF Bankers Summit 23".

Pe de altă parte, Alexandru Ciuncan a semnalat că, dacă se vrea schimbarea structurii pieţei de asigurări din România, unde RCA-ul reprezintă 55% din asigurările non-life, Casco circa 20% şi property 12%, şi se vrea ca asigurările de viaţă şi asigurările de sănătate să se dezvolte este nevoie de pârghii fiscale.

"E nevoie de pârghii fiscale îmbunătăţite pe asigurările de sănătate şi de pârghii fiscale pe care nu le avem, deşi marea majoritate a ţărilor membre ale OECD le are pe asigurările de viaţă, de deductibilităţi", a precizat preşedintele UNSAR.

El a adăugat că, peste toate acestea, este nevoie de recâştigarea încrederii clienţilor.

"Noi facem an de an cercetări sociologice cu IRES, am lansat barometrul UNSAR- IRES. Şi românii asta îşi doresc de la un asigurător: seriozitate, corectitudine şi solvabilitate. Solvabilitate e un termen nou introdus în acest an şi deja 20% din respondenţi au zis că se uită la chestia asta.

Sigur, trebuie să explicăm până la urmă şi despre ce e vorba aici când vorbim de termeni tehnici, dar trebuie să ne câştigăm încrederea clienţilor. Avem ambiţia ca industrie să facem asta şi cred că putem să facem lucrurile astea, dar numai dacă spunem lucrurilor pe nume. Şi într-adevăr, dacă vorbim de prime de asigurare, până la urmă ele ţin de tot ceea ce înseamnă frecvenţa producerii daunelor şi severitatea lor. Pur şi simplu sunt principii ale asigurărilor, sunt principii teoretice, sunt principii prinse în legislaţie. Şi, da, trebuie să fim corecţi în relaţia cu clienţii", a afirmat Ciuncan.

