”Am arătat concret că se poate!” Gabriel Al Baba de la ConectX despre cum poate trece digitalizarea instituțiilor publice de la dorință la realizare

O companie românească pare decisă să schimbe fața administrației publice. Ecosistemul Conectx, un proiect 100% privat coordonat de George Anghel împreună cu Gabriel Al Baba, a reușit în pandemie să demareze în forță proiectele de digitalizare, integrând până acum peste 92 de instituții ale administrației publice locale și regionale, iar lista este în continuă expansiune. De unde a apărut acest proiect și ce poate el însemna pentru obiectivele României în context european, aflăm de la cei doi specialiști.

Un proiect pornit de la nevoile instituțiilor publice

La numai 28 de ani, Gabriel Al Baba a reușit deja să acumuleze o experiență substanțială, atât în administrație cât și în zona antreprenorială. După o perioadă petrecută lucrând pentru Guvernul României, a înțeles că funcționarea greoaie a administrației și modul învechit de procesare a documentelor pot fi schimbate numai prin introducerea instrumentelor digitale de înaltă calitate și performanță tehnologică. „Am văzut că se pierd ore și zile cu task-uri simple, cozi, ștampile și copii xerox. Un act care putea fi emis pentru un cetățean în 2 zile dura și 30 de zile câteodată în cel mai bun caz. La acea vreme studiam impactul pe care l-a adus digitalizarea în administrația publică din alte țări europene și am înțeles că, pentru a evolua, ne trebuie un fenomen similar în administrația publică din România.”

Contextul pandemic i-a adus împreună pe George Anghel și pe Gabriel Al Baba ca parte a unei echipe extinse de investitori. La acel moment ConectX, un ecosistem dezvoltat și gândit pentru a răspunde nevoilor administrației publice, era în perioada de Beta Testing venind după o perioadă de 6 ani de cercetare și dezvoltare (R&D). „Am pornit de la o înțelegere în profunzime a proceselor administrative. Beneficiam deja în cadrul echipei de expertiză în coordonarea sistemelor de anvergură națională și am văzut că există un mare interes de a extinde digitalizarea și pentru restul serviciilor publice. Lucrând împreună cu experți din administrație, am cartografiat sute de fluxuri specifice instituțiilor publice. Practic, am realizat o hartă digitală a tuturor fluxurilor și proceselor de lucru. Această arhitectură constituie coloana vertebrală a platformei Conectx,” afirmă Gabriel Al Baba.

Peste 92 de instituții înrolate din toată România

În 2020, primele instituții înrolate în platformă au fost direcțiile de taxe și impozite locale pentru trei sectoare din Capitală. Aceste sectoare folosesc în continuare platforma și astăzi, Sectorul 2 urmând să fie înrolat în perioada imediat următoare. În prezent, 92 de instituții din toate colțurile țării folosesc platforma Conectx, iar numărul lor crește în fiecare zi.

„Avem proiecte în toată țara,” spune Gabriel Al Baba. „Am digitalizat Consiliile Județene din Brașov, Vaslui, Tulcea, Neamț, primăriile din Târgoviște, Adjud, Lugoj, Săcele. Cele mai recente proiecte câștigate sunt cu Primăria Sectorului 2 București și Primăria Municipiului Câmpulung Muscel, în Județul Argeș. Doar în județul Tulcea am câștigat proiecte pentru digitalizarea a 24 de instituții printre care Consiliul Județean și subordonatele lui, DGASPC și 15 primării de comune. Proiectele sunt în implementare și vor fi gata până la finalul acestui an. În urma acestui efort vom discuta în premieră în România de conceptul de matrice digitală județeană, unde interoperabilitatea și interconectivitatea va fi de 100% la nivelul a zeci de instituții. Trecerea de pe hârtie în digital, înseamnă reduceri semnificative de costuri de milioane de lei pe an, doar la nivelul unui Consiliu Județean. Acești bani vor fi redați comunității locale pentru a fi investiți în spitale, drumuri și alte obiective de interes.”

Hârtia este aproape eliminată

Marea surpriză a beneficiarilor este cât de ușor și rapid este implementată soluția Conectx. „Am integrat în aplicație toate aspectele legate de nevoile administrației. Este prima dată când putem vorbi de un concept integrat, all-in-one. Până la apariția Conectx, administrațiile aveau la dispoziție doar soluții punctuale, separate, module de aplicație. Ce am reușit să facem cu Conectx este o premieră, atât pentru România cât și la nivelul Uniunii Europene,” afirmă George Anghel.

Când vorbim de digitalizarea administrației, consumul de hârtie este cel mai simplu și clar indicator al digitalizării. „La Consiliul Județean Brașov, am reușit deja să reducem consumul de hârtie cu peste 90%, din 2020 până astăzi. Astfel, dacă înainte de începutul implementării proiectului Conectx, administrația brașoveană înghițea peste 2.300 de topuri de hârtie pe an, adică în jur de 5.700.000 de hartii conform datelor din contabilitate, anul trecut consumul s-a redus la 214 topuri de hartie, iar anul acesta ne așteptăm să scadă sub 100,” spune Gabriel Al Baba. Pe lângă economii substanțiale cu aceste consumabile, mai puțină hârtie înseamnă soluționarea mai rapidă și eficientă a solicitărilor, o administrație mai prietenoasă și mai apropiată de cetățean. Până la urmă, digitalizarea este cel mai bun accelerator pentru dezvoltarea economică a unui județ, a unei regiuni sau a unei țări.”

Un model de bune practici la nivel internațional

„Nu este întotdeauna ușor să depășești scepticismul inițial. De multe ori, noi românii ne-am resemnat că digitalizarea înseamnă bani cheltuiți degeaba pe proiecte care nu funcționează. Cred însă că a venit momentul să scăpăm de această mentalitate. Noi am arătat că se poate să livrezi administrațiilor publice un instrument puternic, complet și cu impact imediat asupra calității serviciilor publice. Sunt conștient că unii vor încerca să ne găsească nod în papură, dar în cazul nostru, rezultatele vorbesc de la sine. ConectX este un produs extrem de competitiv, pregătit pentru orice provocare, iar proiectele în care participăm sunt rezultatul unor proceduri de selecție care respectă criteriile de transparență și performanță agreate de România cu Comisia Europeană,” arată George Anghel.

Gabriel Al Baba spune că, în prezent, motoarele Conectx sunt turate pentru a acoperi cât mai multe proiecte la nivel național. „Există o cerere foarte mare, o nevoie uriașă de digitalizare și lucrăm la scalarea proiectului în toată România, atât la nivelul administrațiilor locale cât și la cel al administrației publice centrale. Pe termen mediu, avem un plan clar de dezvoltare la nivel internațional prima prioritate fiind de a aduce Diaspora mai aproape de casă. Cred că avem șansa să arătăm, în toată lumea, că România poate deveni un exemplu de bune practici în ceea ce privește serviciile publice digitale.”

