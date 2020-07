Daca vrei rochii de seara la preturi mici, intra pe JojoFashion si vei gasi o gama variata de, frumoase si moderne, accesibile oricarui buzunar.Hai sa vedem cum alegem rochia potrivita in functie de eveniment.Daca mergi la o nunta, prima optiune si cea mai simpla alegere este celebra rochie neagra. Cu o rochie de seara eleganta neagra nu dai niciodata gres, indiferent ca este all black sau este rochie neagra cu printuri colorate.Am ales pentru tine 3 rochii de seara elegante negre cu texturi si croiuri diferite pe care le poti purta la o nunta.- este o rochie lunga, mulata pe corp, acoperita integral cu paiete negre, cu decolteu la baza gatului, iar manecile sunt lungi si franjurate.Cu aceasta rochie vei arata ca o adevarata diva. Accesorizeaz-o discret cu un clucth mic din catifea neagra si cu o perehe de cercei cu perle negre.- este potrivita siluetelor voluptoase, femeilor cu sani mari. Daca iti plac rochiile fluide si lejere, aceasta rochie de seara este perfecta pentru tine. Nu purta multe accesorii, o pereche de cercei lungi iti completeaza frumos tinuta.Zona decolteului las-o libera, fara coliere sau lantisoare deoarece decolteul rochiei este fabulos, asadar lasa-l sa capteze toata atentia celor jur.- daca doriti sa adaugati putina culoare tinutei, rochia de seara eleganta Cassandra cu tafta neagra si imprimeu floral roz este perfecta.Si aceasta rochie este usor de accesorizat, este lejera si va contureaza un look elegant si rafinat.Mergi pe accesorii negre sau roz si nu vei da gres.Mergi la un botez? Poarta rochii in nuante pastelate sau rochii cu imprimeuri florale, deci rochii vesele. Lungimea rochiilor de seara elegante de botez poate fi midi sau lunga, iar croielile trebuie sa fie simple si decente.Am ales si pentru botez cateva rochii de seara elegante de la JojoFashion pe care ti le voi prezenta mai jos:- este o rochie de ocazie midi eleganta confectionata din voal roz, croita lejer, cu maneci largi, evazate. Aceasta rochie poate fi purtata cu succes la un botez.Completeaza-ti tinuta cu sandale argintii si cu pereche de cercei fini, fa-ti niste bucle lejere si vei avea un look fresh, jucaus, ideal pentru un eveniment care celebreaza viat- este o rochie de seara eleganta asimetrica, roz pudrat, cu bustul din dantela pretioasa. De asemenea, acest model se incadreza perfect in decorul unui botez.- acest model iti va contura un look de printesa si vei avea o aparitie delicata si diafana. Bustul este accesorizat cu broderie bej, iar fusta este larga si fluida, intr-o superba nuanta portocalie.Poart-o cu sandale fine bej, prindeti parul intr-o coada impletita pe care poti atasa flori naturale orange.- rochiile traditionale sunt in trend si in acest an si pot fi purtate cu succes la diferite evenimente. Am ales pentru botez rochia Allana asimetrica cu trena, cu fusta confectionata din tafta satinata alba si bluza din bumbac alb imprimat cu maci rosii.Poarta cu incredere acest model si vei avea tinuta de top.Tinuta de seara pentru cocktail trebuie sa-ti reflecte personalitatea si sa-ti scoata in evidenta atuurile.Hai sa vedem ce rochii de seara elegante potrivite pentru cocktail am ales de la JojoFashion:- este o rochie de seara eleganta scurta, accesorizata cu trena lunga din voal negru. Bustul are decolteu in V, iar spatele este partial acoperit cu broderie pretioasa neagra.Este accesorizata cu o curea neagra din piele eco.Daca ai picioare frumoase, aceasta rochie este perfecta pentru tine deorece ca ti le pune in valoare intr-un mod elegant.- ai silueta clepsidra si vrei scoti in evidenta aceasta trasatura? Rochia de seara eleganta Akia este alegerea perfecta. Midi, bodycon, iti contureaza frumos talia si iti scoate in evidenta soldurile intr-un mod rafinat.Rochia Akia are o maneca detasabila confectionata din paiete argintii, asadar poate fi si purtata intr-o tinuta all black, iar daca pui si maneca din paiete poti contura un look glam, perfect pentru o seara de neuitat.