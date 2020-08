Traieste noul de Nepretuit: castiga autorulota oferita de Mastercard si reinventeaza-ti vacanta

Toate acestea insemna ca, desi lumea s-a schimbat, avem o multime de moduri prin care sa descoperim noi experiente de nepretuit. Mastercard a lansat recent campania nationalasi, alaturi de Smiley, imaginea campaniei si protagonistuldedicat, te invita sa te bucuri de partea priceless a vietii.Campania inseamna si peste 10.000 de premii pentru utilizatorii Mastercard, iar marele premiu este nici mai mult, nici mai putin decat o autorulota pentru vacante si experiente memorabile alaturi de cei dragi.De asemenea, participantii pot castiga 90 de carduri de cumparaturi in valoare de 1.000 de lei fiecare, 10.000 de premii constand in acces exclusiv la una din cele 5 piese noi muzicale create de Smiley si HaHaHa Production si disponibile numai pentru castigatori pe durata campaniei, pentru ca muzica reuseste sa transforme orice zi in una de nepretuit.Mai mult, daca platesti cu telefonul vei avea sanse duble de castig si poti obtine premium special, un smartwatch pe saptamana.Cum te inscrii in campanie? Nimic mai simplu!, online sau la orice punct de plata cu POS de pe teritoriul Romaniei (),, fie prin SMS, la numarul 3725, fie pe site-ul campaniei,Fiecare tranzactie inscrisa inseamna o sansa in plus de castig!Iar daca ajungi la Mercato Kultur sau Carnivale Food Market in Bucuresti, sau la Biutiful by the Sea, in Mamaia, vei descoperi pop-up shop-uri de unde vei putea achizitiona o colectie speciala, realizata de Mastercard si HaHaHa Production, care include modele de tricouri, costume de baie, borsete si multe altele.Iar o parte din vanzarile produselor vor fi directionate catre casa de productie pentru infiintarea unui studio dedicat recrutarii si promovarii tinerelor talente si pentru a contribui, astfel, la construirea unui viitor mai bun in industria muzicala romaneasca.