Cum va fi influentat sectorul rezidential din Romania de pandemie - dezbatere online

Compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox si firma de avocatura Dentons lanseaza spreo serie decare vor impacta activitatea de dezvoltare si tranzactionare in sectorul rezidential, o piata aflata in plina dezvoltare, care in 2019 inregistrase un record al ultimilor 30 de ani in materie de livrari, cu 67.512 unitati date in folosinta la nivel national.Cu aproape 15.000 de locuinte noi finalizate in regiunea Bucuresti - Ilfov in 2019, reprezentand de asemenea un nou record al ultimilor 30 de ani, si un volum la fel de consistent in constructie, piata rezidentiala a Capitalei isi va cauta echilibrul intre cumparatorii reticenti, care vor amana o potentiala achizitie pana la clarificarea situatiei medicale si economice, si clientii care vor cauta un confort rezidential sporit, in eventualitatea impunerii unor noi masuri de auto-izolare de catre autoritati, dar si crearea unui cadru mai potrivit pentru munca de acasa, o tendinta puternic accentuata de pandemia COVID-19.1. Cat de mare va fi impactul asupra cererii de locuinte pe termen scurt, mediu si lung? Cum au fost ultimele saptamani si care este tendinta?2. Cum va influenta aceasta perioada preturile de tranzactionare pentru apartamentele noi si vechi? Dar pentru casele cu gradina / curte?3. Cum vor fi influentate preferintele cu privire la locul unde ne dorim sa locuim? Vom vedea o impulsionare a dezvoltarilor in orase secundare sau chiar "la tara" pentru refugierea din traficul si poluarea Capitalei? Vom vedea o impulsionare a dezvoltarii rezidentiale pe orizontala, prin realizarea unor comunitati de case/vile in suburbiile marilor orase?4. Va influenta telemunca piata locuintelor de vacanta, prin cresterea posibilitatii ca unii angajati sa lucreze pentru perioade mai lungi din casele lor situate la munte sau la mare?5. Cum va schimba telemunca configuratia locuintelor? Va creste cererea pentru proprietati mai mari? Vor fi configuratii noi, birouri separate sau separabile?6. Cum se desfasoara activitatea pe santiere in aceasta perioada? Sunt impactate termenele de livrare? Cum sunt afectati clientii care au platit avansuri / taxe de rezervare? Ce solutii contractuale exista? Vor exista amanari la inceperea unor noi proiecte?7. Cum vor fi influentate proiectele mixte, care combina componenta de rezidential cu spatiile de retail si de birouri?8. Ce pozitie vor adopta bancile, atat cu privire la finantarile pentru dezvoltari corporate, cat si la cele de retail?9. Cum ar trebui gestionate eventualele conflicte intre dezvoltatori, constructori, banci, promitenti cumparatori?10. Asemanari si deosebiri intre situatia din 2020 si 2008. Cum au evoluat in acest interval preturile, salariile, gradul de indatorare, nivelul depozitelor, structura creditelor (RON vs. EUR), etc.?Aceste teme urmeaza a fi dezbatute in data dein cadrul unuisustinut de consultantii, avocatii firmeisi reprezentanti ai dezvoltatorilor si bancilor.Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanta imobiliara de top pe piata locala, ce activeaza in toate segmentele pietei imobiliare.Afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield in Romania, detinut si operat independent, cuprinde o echipa de peste 60 de profesionisti si colaboratori ce ofera o gama completa de servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor si chiriasilor.Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul companiei www.cwechinox.com Cushman & Wakefield, unul dintre liderii globali in domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 53.000 de angajati in peste 60 de tari, ajuta chiriasii, proprietarii si investitorii in optimizarea valorii activelor.Cu venituri de 8,8 miliarde de euro, serviciile principale ale companiei sunt: consultanta in gestionarea activelor si investitiilor, piete de capital, inchirieri, administrarea proprietatilor, reprezentarea chiriasilor, servicii de proiect si evaluare. Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul companiei www.cushmanwakefield.com Dentons este cea mai mare firma de avocatura din lume, oferind servicii valoroase si de calitate clientilor de pe intregul mapamond.Dentons este unul din liderii desemnati de Global Brand Acritas Elite Index, castigator al BTI Client Service 30 Awards si recunoscut de importante publicatii juridice si de afaceri pentru serviciile inovatoare furnizate clientilor sai, inclusiv prin fondarea Nextlaw Labs si Nextlaw Global Referral Network.Abordarea policentrica a Dentons si talentul de clasa mondiala confrunta status quo-ul, pentru a promova interesele clientilor in comunitatile in care traim si muncim. www.dentons.com