Cea mai mare tranzactie din industria produselor de lux a picat. Proprietarul Louis Vuitton renunta la o achizitie de peste 16 miliarde de dolari

LVMH a anuntat miercuri ca acordul de fuziune semnat in noiembrie anul trecut prevedea un termen de finalizare a tranzactiei de cel tarziu 24 noiembrie 2020. Dar Tiffany a solicitat o extindere a datei pana la 31 decembrie, iar ministrul francez de Externe a recomandat companiei sa amane acordul pana dupa data de 6 ianuarie, din cauza amenintarii Statelor Unite cu taxe pe importurile de produse franceze.Compania a anuntat intr-un comunicat ca nu va putea finaliza achizitia Tiffany "in situatia actuala".LVMH a aratat ca are nevoie de timp suplimentar pentr a evalua impactul posibilelor tarife americane aplicate produselor din Franta si din acest motiv nu poate finaliza preluarea inainte de sfarsitul acestui an.Actiunile Tiffany au scazut miercuri cu pana la 10%. In acest an, titlurile Tiffany, care are o capitalizare de 14,8 miliarde de dolari, au scazut cu aproape 9%.Un reprezentant al Tiffany nu a raspuns solicitarii CNBC pentru comentarii. Publicatia Wall Street Journal a relatat ca lantul american de bijuterii a deschis un proces in Delaware pentru punerea in aplicare a acordului, afirmand ca solicitarea guvernului francez nu are baza legala.Pandemia de coronavirus a afectat puternic comertul cu produse de lux, iar vanzarile Tiffany in termeni comparabili au scazut cu 44%, punand sub semnul intrebarii acordul cu LVMH.Investitorii au fost ingrijorati ca LVMH a platit prea mult, iar directorul general al LVNH, Bernard Arnault, a analizat reducerea pretului de preluare a lantului american de magazine de bijuterii, a declarat o persoana apropiata situatiei.Pe fondul acestor probleme, LVMH si Tiffany convenisera sa amane termenul initial, care era 24 august, pana pe 24 noiembrie.Analistii considerau ca acordul va avea loc, dar la un pret mai mic.