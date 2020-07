Solutii pentru dotarea eficienta si profesionala a hotelurilor

Pentru ca oaspetii sa aleaga un spatiu hotelier, sa revina si sa il recomande si altora, este esential ca hotelul sa le ofere un confort ridicat celor care ii trec pragul. Astfel, managerii hotelieri trebuie sa vina in intampinarea clientilor lor cu produse hoteliere profesionale, precum halate, prosoape si papuci calitativi, cosmetice hoteliere pentru toate necesitatile (sampon, balsam, gel de dus, crema de maini, sapun igienic ambalat), accesorii diverse si seturi pentru igiena, demachiere, barbierit, kit-uri pentru ingrijirea unghiilor, seturi dentare si multe altele.Industria hoteliera are un rol important, exigentele serviciilor oferite este in continua crestere, iar unul dintre cele mai importante aspecte pentru ingrijarea hotelurilor este reprezentat de curatenie.Industria ospitalitatii este intr-o permanenta schimbare, care necesita servicii de curatenie la standarde inalte pentru satisfacerea clientilor si a pretentiilor din ce in ce mai crescute ale acestora. Mai mult decat atat, aparatura folosita trebuie sa fie de ultima generatie si de cea mai inalta calitate, astfel incat sa se ridice intotdeauna la nivelul asteptarile clientilor.Indiferent de dimensiunea, specificul sau modul de functionare al unui spatiu hotelier, acesta trebuie sa fie dezinfectat si curatat in permanenta. Pentru ca reputatia unui hotel si sanatatea oaspetilor lui depind in mod direct de gradul de curatenie si igiena ale acestuia, este esential ca toate spatiile lui sa fie mentiute la cele mai inalte standarde.Produsele folosite intr-un hotel pentru protectie si dezinfectare joaca un rol extrem de important pentru pastrarea sanatatii, atat a clientilor, cat si a angajatilor.Sanito.ro ofera o gama variata de produse profesionale specializate in protectie si dezinfectare impotriva virusilor sau a bacteriilor: dezinfectanti pentru maini, dezinfectanti pentru suprafete, detergenti dezinfectanti, covorase profesionale dezinfectante, masti pentru protectie, manusi, dispensere si stative pentru dezinfectant si multe altele.In plus, spatiile trebuie sa fie primitoare, iar un prim aspect esential este reprezentat de alegerea elementelor potrivite pentru pardoseli. Covorasele profesionale reprezinta o necesitate si ar trebui sa se regaseasca in orice tip de spatiu, personal sau profesional.Pentru spatiile hoteliere, pardoselile trebuie dotate cu covoare profesionale pentru hotel , special create pentru unitatile HORECA.Acestea sunt esentiale mai ales in zonele cu trafic intens, precum intrarea si receptia, dar si in camere sau in zonele de relaxare.Printre cele mai folosite produse hoteliere sunt si dispenserele . Acestea ofera solutii complete si modern si vin intr-o gama extrem de variata, dispensere pentru: hartie igienica, prosoape din hartie, servetele de masa, pentru pungulite de igiena feminina, dozatoare de sapun lichid si dezinfectant si dispensere pentru odorizante ambientale.Mai mult decat atat, dispozitivele pot fi atat manuale, cat si automate, fiind actionate cu senzor, pentru o igiena mult mai atenta.Pentru hoteluri, atentia asupra tuturor detaliilor, curatenia si igiena impecabile si confortul clientilor reprezinta baza unei reputatii pozitive, bazate pe profesionalism.De aceea, pentru spatiile hoteliere, este esential sa se tina cont de alegerea celor mai perfomante produse si solutii de curatare si amenajare.