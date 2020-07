Ghindoc.ro - Noua Platforma online dedicata copiilor si parintilor din Bucuresti

Ce fel de articole sunt publicate pe blog?Din cate am observat, blogul Ghindoc.ro este bine structurat in cateva categorii, cum ar fi Camera copilului, Igiena si Ingrijire, Educatie sau La masa.Exista inclusiv o categorie dedicata exclusiv femeilor, in care sunt prezentate cele mai utile informatii pentru o viitoare sau proaspata mamica. Printre cele mai citite articole din categoria Mamici sunt cele in care au povestit detaliat despre concediul de maternitate si despre stimulentele financiare de care poate beneficia o mamica.Inca de la inceput, ei s-au ghidat dupa motto-ul "Ofera tot ce-i mai bun copilului tau". Astfel, articolele lor au venit in sprijinul a mii de parinti care au fost inspirati sa foloseasca produse calitative pentru copii si sa cunoasca detalii despre anumite probleme medicale care pot aparea la varste fragede.Insa, Ghindoc.ro nu s-a oprit doar la blog, ci au format o adevarata comunitate a parintilor pe pagina de Facebook, pe Instagram si in grupul privat de pe Facebook in care mamele se ajuta reciproc cu sfaturi si recomandari din experienta lor parinteasca.Cu toate acestea, echipa Ghindoc.ro a simtit ca poate aduce un plus de valoare site-ului prin adaugarea business-urilor dedicate copiilor pe care multi parinti le cauta, iar astfel s-a nascut ideea de "Platforma online".Acesta este locul in care informatiile dorite vor fi disponibile la un click distanta, complet gratuit pentru parinti si fara sa necesite un cont. Necesitatea Platformei a crescut odata cu inceperea pandemiei COVID-19, deoarece tot mai multi parinti au inceput sa se informeze si sa realizeze comenzi online.Afacerile dedicate copiilor care vor fi incluse in Platforma Ghindoc.ro sunt scolile private, after schoolurile, gradinitele private din Bucuresti , cresele, cursurile de limbi straine, fotografii profesionisti, spectacolele, cluburile sportive si multe altele.Odata ce au luat decizia sa realizeze aceasta Platforma digitala, si-au dat seama ca va fi necesara transformarea completa a blogului, care va capata o infatisare cu totul noua si va fi parte din noul site.Pentru ca Platforma sa fie eficienta si parintii sa poata gasi rapid ceea ce isi doresc, ei vor avea pe prima pagina un motor de cautare in care parintii pot selecta tipul serviciului dedicat copiilor si orasul/sectorul. Apoi, vor fi afisate doar business-urile utile lor si vor putea afla mai multe informatii despre fiecare in parte.Asta pentru ca fiecare business beneficiaza de propria lor pagina de prezentare, care contine atat datele de contact, cat si adresa, pozitionarea pe harta, lista serviciilor oferite, preturile lor si programul de lucru.Pentru inceput, ei se dedica doar firmelor care isi desfasoara activitatea in Bucuresti, fiindca cei mai multi dintre urmaritorii lor locuiesc aici. Din cate am inteles, ei au deja cereri si din alte orase din tara, asa ca exista posibilitatea ca in viitor sa isi extinda aria de acoperire. Totodata, ei iau in calcul inclusiv o extindere a tipurilor de afaceri inscrise in Platforma Ghindoc.ro, pana la clinici si cabinete medicale pentru copii sau bebelusi.Cei de la Ghindoc.ro vin in sprijinul afacerilor romanesti care au trecut printr-o perioada dificila in anul 2020 si care au nevoie de sustinere pentru a rezista pe piata. Astfel ca, in anul 2020 ei vor oferi promovare gratuita tuturor business-urilor dedicate copiilor din Bucuresti care doresc sa se alature noii Platforme online.Ulterior, Ghindoc.ro se gandeste sa introduca pachete de promovare cu diferite optiuni, astfel incat fiecare afacere sa aiba libertatea de a-l alege pe cel mai potrivit. Insa, costul lor nu a fost inca stabilit, dar ne asteptam sa fie redus comparativ cu multiplelele beneficii pe care le vor oferi.