Viitorul incepe acum: meserii redenumite sau aparute recent in societatea secolului XXI

Ziare.

com

Tehnologia avanseaza intr-un ritm alert, deschizand calea spre noi optiuni, astfel ca multe dintre cele mai promitatoare profesii necesita informatie bogata si spirit alert pentru a tine pasul cu cele mai recente inovatii digitale.Este bine sa fii cu ochii in patru atunci cand iti alegi meseria pentru a avea sanse reale de reusita. Multi specialisti sunt convinsi ca meseriile care implica activitati repetitive nu vor mai exista, fiind inlocuite de roboti. In urmatorii 25 de ani vom fi martori la prabusirea a jumatate din specialitatile actuale.De aceea, sugestia cea mai corecta este sa fii in pas cu timpurile de azi si sa imbratisezi transformarile sociale care se intampla chiar in momentul in care tu citesti acest articol. Afla mai jos care sunt meseriile viitorului si cele care vor ramane in picioare mult timp de acum incolo!In topul celor mai bine platite joburi in lume, domeniul tehnologic si cel medical sunt fruntasele de onoare. Cu toate acestea, ce se va intampla cu meseria de medic sau cu asistenta sociala in viitor, avand in vedere ca, in curand, masinariile vor fi capabile sa diagnosticheze precis boala de care sufera un pacient?Nu te teme, acestea cu siguranta nu vor pieri. Din contra, meseria de medic va capata alte valente. In viitor, se va pune mai mult accent pe partea emotionala prin care cadrul sanitar sa poata ajuta pacientul. Inc.com este de parere ca adaptabilitatea, creativitatea si colaborarea vor fi abilitati esentiale in urmarea unui drum profesional infloritor. Cadrele medicale care acum se pregatesc sa iasa de pe bancile facultatii trebuie sa isi dezvolte inteligenta emotionala.Empatia este o resursa care abia acum a inceput sa-si faca simtita prezenta in domeniul muncii. Vocatia de medic are in centru omul, iar atat timp cat lucrezi cu oameni trebuie sa fii constient ca lucrezi si cu emotiile lor.Lumea are nevoie de lideri, prin urmare de manageri. Oamenii cu viziune si intelegere a modului in care un anumit domeniu functioneaza vor fi mereu prezenti in campul muncii.Domeniile de activitate sunt din ce in ce mai diverse, fie ca ne referim la o companie bazata pe servicii payroll , marketing sau o firma de cosmetice. Toate aceste afaceri au nevoie de persoane care sa inteleaga businessul in profunzime si sa il scaleze corect. Estimarile specialistilor arata ca intre anii 2016 si 2026 vor fi deschise 79.500 de pozitii de manager doar in Statele Unite.Da, ai citit corect! Poate ca aceasta meserie te duce cu gandul la Frankenstein, dar nu este nici pe departe asa. Procesul de donare de organe este anevoios si extrem de dureros pentru pacient, nu doar fizic, ci si mental. La fiecare 12 minute un nou nume apare pe lista de asteptare pentru donatorii de organe. De aceea, in curand va aparea o noua meserie: specialisti care sa asigure printarea 3D pentru cresterea organelor la cerere.Daca te gandesti sa urmezi o cariera in acest domeniu, Universitatea Harvard si Universitatea Johns Hopkins din Maryland, Statele Unite, sunt printre cele mai recunoscute in biologie moleculara si medicina din intreaga lume. Fii curajos si tinteste cat mai departe!Omul din spatele reclamelor din Facebook, Google sau de pe panourile publicitare pe care le vezi in statia de tramvai se numeste copywriter. Tot ce are legatura cu marketingul intr-o forma de text reprezinta copywriting. Competivitatea in piata actuala este tot mai mare, apar din ce in ce mai multe firme, iar online-ul este la putere.De aceea, meseria de editor de text va lua amploare in era digitala. Cu toate acestea, este o resursa tanara a marketing-ului, folosita tot mai mult abia incepand cu anii '50. In viitor, cel care stie sa stapaneasca mecanismul scrisului intr-un mod corect va sti sa influenteze masele.