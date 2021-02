Ai nevoie de un aparat de sigilat caserole si de ambalaje alimentare pentru afacerea ta? Eco Prod ti le ofera la pret promotional

Echipa acestei firme are o experienta indelungata in vanzarea de echipamente de ambalare, pentru care ofera si consultanta in vederea alegerii.Prin urmare, indiferent de ceea ce vei comanda vei primi cele mai bune sfaturi in legatura cu modul in care poti alege cele mai bune produse pentru afacerea ta.Pentru ca afacerea ta sa se dezvolte frumos ai nevoie de produse care sa te ajute sa-ti impresionezi clientii cu serviciile oferite.Eco Prod si-a propus sa vina in sprijinul tuturor celor care au nevoie de ambalaje pentru catering cu o oferta promotionala extraodinara. Iata ce poti cumpara de pe site-ul acestei firme, la un pret exceptional, reusind astfel sa faci economie, fara a face rabat de la calitate.Daca esti in cautarea unui astfel de aparat, cu siguranta ti-ai dat seama ca este indispensabil atunci cand vorbim de catering. Aparatul pe care il vei gasi pe site-ul firmei Eco Prod, in aceasta perioada are o reducere de 30%. Mai exact, il poti achizitiona cu 2250 lei in loc de 3200 cat a fost initial. Aparatele sunt noi, se livreaza sigilate, clientii beneficiaza de instruire video online, Eco Prod oferind documentatie tehnica si de calitate, piese de schimb, consumabile, service in garantie si post garantie. Cu cat profiti mai repede de aceasta oferta, cu atat mai bine.Bol pentru supaDaca vei livra clientilor supe sau ciorbe, ai nevoie neaparat de diverse boluri din PP. De exemplu, cele cu dimensiunea de 165X150X51 au o reducere de 25%. Poti achizitiona un set de 400 de bucati cu 108.00 lei in loc de 144 lei.Daca ai nevoie de tavite tip 1C cu dimensiunea de 227X178X40, le poti achizitiona la pretul de 75,60 lei (set de 216 bucati) in loc de 92,88 lei. Astfel, beneficiezi de o reducere de 19%.Tavitele cu doua compartimente (2C) cu dimensiunea de 227X178X50 le poti achizitiona acum la pretul de 140.00 lei (setul de 400 de bucati) in loc de 188 lei. In felul acesta vei beneficia de o reducere de 26%.Pentru a putea sigila caserolele astfel incat mancarea comandata sa ajunga la client in cele mai bune conditii, este absolut necesar sa achizitionezi si folie de sigilat de cea mai buna calitate.Pe Ecoprod.ro gasesti si o astfel de folie, iar acum o poti cumpara cu 24% reducere. Mai exact, poti plati pentru o rola de 250 metri lungime, 95 de lei in loc de 125 lei.Tot pe acest site vei gasi si diverse caserole cu capac rabatabil, extrem de utile intrucat se inchid etans, mancarea mentinandu-si gustul bun mai mult timp. Preturile difera in functie de dimensiune. Astfel, un set de 500 de bucati de 250 ml costa 106,26 in loc 135 lei (reducerea fiind de 21%). Un set de 500 de bucati de 370 ml costa 106, 26 in loc de 135 lei (reducere de 21%) . Un set de 500 de bucati de 500 ml costa 112.50 lei in loc de 140 lei (reducere de 20%). Un set de 250 de bucati de 750 ml costa 84.38 lei in loc 112,50 lei (reducere de 25%). Un set de 200 de bucati de 1000 ml costa 70 lei in loc de 98 lei (reducere de 29%).Dupa cum poti observa, reducerile oferite de Eco Prod sunt foarte atractive. Iti recomandam sa profiti cat mai repede de ele, caci nu vei regreta. Pe langa faptul ca vei reusi sa faci o economie, vei intra in posesia unor produse de inalta calitate, fabricate din materii prime 100% virgine. Toate produsele sunt avizate alimentar, au efectuate testele de migrare si sunt 100% sigure pentru contactul cu alimentele.Da comanda ACUM! Nu rata oferta promotionala a acestei perioade de pe Ecoprod.ro!