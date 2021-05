Cum formam competentele leaderilor in noua realitate

Transparenta

Crearea de schimbari, inovarea

Parteneriatul si cooperarea

Grija pentru dezvoltarea si sanatatea angajatilor, empatia

Flexibilitatea, deschiderea catre diversitate si diferente culturale

Curajul si hotararea in situatii de criza

Responsabilitatea sociala (actiuni pentru entitati sau grupuri care au nevoie de sprijin, actiuni sociale)

In secolul al XXI-lea, in lumea postindustriala, intr-un mediu de afaceri care a devenit din ce in ce mai virtual de un an din cauza pandemiei, modelarea de noi competente ale angajatilor si liderilor este tehnologic mai simpla, dar necesita o finete mai mare. Nu mai exista sali de instructaj, nici o atmosfera creata de oameni adunati intr-un singur loc, nici o relatie vie intre instructor si grup. Tensiunea mobilizatoare a fost inlocuita de necesitatea competentei tehnice si a mentinerii concentrarii. Indiferent de modul de invatare si de forma programelor de formare propuse de organizatii, dezvoltarea sau mai bine zis schimbarea competentelor cheie este o provocare imensa.Sa aruncam o privire asupra competentelor de conducere, subestimate anterior si esentiale astazi. De multe ori nu observam schimbarile care sunt o consecinta a evolutiei peisajului de afaceri. Acesta se innoieste in organizatiile mici si mari. Valul urias de start-up-uri, fintech-uri, creatori si producatori de aplicatii inovatoare care iau lumea cu asalt reprezinta o realitate. Aceste companii, ca niste copii minunati care isi descopera imprejurimile cu mare bucurie si usurinta, se opun corporatiilor "vechi", regulilor rigide, barierelor organizationale si relatiilor ierarhice. Nu cu mult timp in urma, un lider putea fi lider in virtutea functiei sale, a prestigiului si a capacitatii sale de a alimenta competitia, datorita talentului sau de management sau, mai bine zis, de guvernare.Liderul de astazi nu va avea succes si nu va obtine aprobarea fara capacitatea de a observa, de a coopera, de empatie, flexibilitate, curaj si viziune, ceea ce este important nu numai pentru organizatie, ci si pentru mediu si dezvoltarea comunitatii locale si globale. Noua generatie de lideri creste intr-o realitate nesigura. Trebuie sa accepte imprevizibilitatea lumii, controlul uman nu mai este singura axioma. Intr-un mediu in schimbare rapida, actiunea si experimentarea conteaza; tiparele vechi esueaza. Educatia contemporana a oamenilor care conduc companii este caracterizata de diversitate, deoarece liderii ar trebui sa fie versatili si flexibili. Cu cat acumuleaza mai multe experiente, cu cat fac cunostinta cu mai multe roluri in organizatie, cu atat inteleg mai bine complexitatea companiei ca un organism ale carui parti sunt conectate cu precizie.Plafonarea organizatiei cauzata de globalizarea proceselor pune in discutie ierarhia. Astazi, lucrul in echipa si gestionarea grupurilor de proiecte dispersate sunt mai importante decat scara carierei si izolationismul managerial.Conducerea eficienta, gestionarea echipelor si proiectelor globale, supravegherea dezvoltarii proceselor, controlul si stabilirea de prioritati nu functioneaza fara transparenta. Companiile de succes se caracterizeaza printr-un nivel ridicat de incredere in lideri. Cu alte cuvinte, astazi conteaza nu doar rezultatele si urmarirea victoriei. Integrarea, diversitatea, justitia, responsabilitatea sociala reprezinta pentru lideri obiective la fel de importante ca rezultatul financiar.O alta competenta incontestabil importanta a liderilor este responsabilitatea fata de angajati si ingrijirea nevoilor acestora. Cel care nu iau in seama oamenii si preocuparile acestora are doar de pierdut, nu va castiga incredere. Includerea persoanelor in luarea deciziilor legate de companie, crearea unui climat de angajament, reducerea efectelor stresului si ingrijirea sanatatii angajatilor sunt necesare pentru a mentine echipele motivate.Incurajarea dezvoltarii si inovarii, precum si flexibilizarea timpului de lucru si libertatea de a alege locul de indeplinire a sarcinilor sunt cu adevarat noi tendinte. Anul 2020 a schimbat foarte mult, liderii agili au trecut acest test daca au adaptat functionarea companiilor la o situatie de criza, pandemia.Rezumand consideratiile despre abilitatile noului val de lideri, merita mentionate:Fara cunostinte si experienta, liderii vor sta pe loc. Cand se pune intrebarea cum sa se predea, astfel incat educatia in organizatii sa dea rezultate rapide si sa fie utila pentru dezvoltarea oamenilor din mediul VUCA, trebuie chestionate problemele de baza, adica timpul si locul invatarii, atractivitatea si adaptarea continutul mesajului, flexibilitatea programului si, desigur, instrumentele.Un bun exemplu este un curs de e-learning care sprijina dezvoltarea deschiderii catre diversitate, care contine module atractive compuse - seminarii web, studii de caz, jocuri de simulare, exercitii interactive, prezentari si teste. Cursul poate fi plasat pe o platforma speciala, de exemplu HCM Deck , astfel incat participantul sa il poata utiliza intr-un mod flexibil, adaptat individual la timpul si locul cursantului.Ridicarea nivelului de constientizare al angajatilor si instruirea liderilor cum sa gestioneze diverse echipe este cruciala astazi. Continutul cursului acopera aspecte legate de respectul pentru alteritate, comunicarea neexclusiva, observarea si eliminarea prejudecatilor si stereotipurilor. Materialele si sarcinile arata avantajele, dar si riscurile crearii de echipe diverse.Instruirea ofera cunostinte si indica directia dezvoltarii ulterioare in domeniul deschiderii catre sex, varsta, orientare sexuala si eterogenitate culturala. Cursul, datorita instrumentelor alese corespunzator, garanteaza o forma atractiva si o asimilare usoara a informatiilor.Companiile care reactioneaza rapid la schimbarile in care predomina de munca la distanta apreciaza din ce in ce mai mult instrumentele online, datorita carora angajatii pot profita din plin de solutiile atractive, moderne, care economisesc timp si reduc din costuri.