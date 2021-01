Cum sa iti imbunatatesti performanta magazinului online in 2021 - 5 idei utile

Mereu este loc de mai bine, asadar iata mai jos cateva idei utile cu privire la imbunatatirea performantei unui magazin online in 2021. Atentie, de aceste sfaturi pot beneficia chiar si e-shop-urile care au avut un an 2020 foarte bun, dar care in mod real au sansa de a creste mult mai accelerat, daca actioneaza eficient.Nu intamplator acesta este primul sfat pentru ca totul incepe cu gazduirea web. Fara servicii foarte bune pe partea de web hosting, totul poate fi compromis de la start. Desi este o chestiune simpla, de baza, multi antreprenori ignora importanta acestui aspect si isi pun singuri o piedica in calea cresterilor mai insemnate. Trecerea de la o firma de web hosting premium nu este nici complicata si nici scumpa, castigurile ulterioare putand sa fie extrem de consistente.Pe scurt, este important sa lucrezi cu un partener de web hosting cu data center in Romania, atat timp cat ai un magazin online adresat clientilor locali. Ai nevoie de garantie de uptime de cel putin 99,9% (s-a validat aceasta promisiune in 2020?) si de viteze foarte mari de incarcare a paginilor web. Nu iti permiti sa ratezi vanzari din cauza gazduirii web! Poti avea pierderi pe care nici nu le constientizezi daca accepti o solutie de web hosting care nu este la cel mai inalt nivel.Daca magazinul online are trafic ridicat, ai putea alege un server VPS sau un server dedicat. Aceste solutii sunt mai ieftine decat crezi, iar beneficiile vor asigura cale lina pentru cresterea vanzarilor pe termen scurt, mediu si lung. Nu uita ca gazduire web premium presupune si suport tehnic non stop, cu adevarat simplu de accesat in orice moment, serviciu furnizat de o echipa de specialisti gata mereu sa te ajute la nevoie. Riscurile nu merita asumate, deci alege inspirat!Uzabilitatea este un termen tot mai folosit in mediul web si se refera la masurarea modului in care un utilizator de website poate folosi cu succes platforma respectiva. Conteaza o multime de aspecte, de la modul in care se incarca website-ul, la diverse erori, mesaje, interactiune completa cu website-ul. In cazul unui magazin online, totul trebuie sa fie extrem de simplu si intuitiv, butoanele sa fie la indemana, simplu de accesat, totul sa se intample firesc. Website-ul trebuie sa interactioneze cu utilizatorul exact asa cum acesta din urma se simple mai bine. Deci, fiecare cerinta si nevoie a utilizatorului trebuie anticipata. Potentialul client trebuie sa gaseasca orice doreste cat mai rapid, cat mai simplu.Magazinele online pot apela la experti in domeniu sau / si pot organiza teste de uzabilitate cu ajutorul unor persoane reale, care sa efectueze comenzi online de test si sa-si exprime parerile oneste cu privire la experienta lor la shopping pe website. Un astfel de raport poate ajuta la rezolvarea multor aspecte. Ar putea sa nu fie vorba despre erori reale, tehnice, ci despre erori de uzabilitate. Imbunatatind modul in care un potential client interactioneaza cu magazinul online, se pot asigura premizele pentru cresterea performantelor in vanzari viitoare. Acest lucru poate determina in mod direct chiar fidelizarea clientilor si scaderea ratei de abandon a cosului de cumparaturi.Toate marile firme de retail de produse si servicii lanseaza in mod frecvent sondaje de opinie in randul grupurilor tinta de potentiali clienti, dar si in randul propriilor clienti. Este important sa intelegi ce doresc cei care au experimentat deja shoppingul pe platforma ta de e-commerce, deci nu ezita sa lansezi campanii de tipul sondajelor de opinie. Pentru a asigura succesul unei campanii de acest gen, ofera desigur un beneficiu celor care aleg sa aloce din timpul lor liber pentru a-ti impartati pareri care sa te ajute in business-ul tau. Poate fi vorba despre un discount consistent (ideal) sau despre un anumit produs gratuit oferit la o prima comanda, dupa completarea sondajului.Procesand parerile clientilor, cu plusuri si minusuri, poti constientiza problemele de pana acum si modul in care consumatorii percep relatia cu brandul tau. Nu te rezuma desigur doar la a afla aceste informatii, ci pune in aplicare rezultatul analizei, efectueaza unele schimbari pentru a putea creste performanta magazinului online in viitor. Astfel de sondaje de opinie realizate la nivel intern au un cost minim, dar permit castiguri importante pentru business.Concurenta este tot mai mare pe internet, oricand exista alte magazine care se vor promova si vor incerca sa cucereasca pana si cei mai multumiti clienti ai tai. Unele promotii si campanii de marketing pot atrage clientii tai spre alte magazine si simpla lupta cu promotii generale ar putea sa nu fie de ajuns pentru tine. Mult mai inspirat este sa lansezi un program de fidelizare, insa unul consistent, cu multe beneficii, care chiar sa atraga clientii. Nu te rezuma la discounturi simbolice sau la puncte acumulate greoi, care nu ofera motivatia necesara.Ofera spre exemplu discounturi pe mai multe categorii in functie de statutul clientului (de volumele de vanzari generate). Clientii se simt bine in cluburi exclusiviste, deci atunci cand au un statut VIP vor rezona mai bine cu brandul tau. Alege sa propui campanii promotionale private (exclusive, departe de publicul general), dar sa lansezi in acelasi timp alte beneficii (de exemplu transport gratuit, discounturi la anumite categorii de produse etc.).Exista in Romania programe de afiliere la care poti adera simplu, cu costuri reduse. Vei avea acces din start la platforme eficiente, cu o multime de utilizatori din randul website-urilor de stiri si a blogurilor de top. Poti obtine promovare care se va transforma in vanzari si vei plati in mod direct pentru rezultate. Nu ignora astfel de oportunitati care iti pot aduce chiar si branding gratuit.