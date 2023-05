Acuzat că a luat bani de la Gigi Becali. Coșmarul trăit de Alibec după ce a luat cartonaș roșu la Craiova

Denis Alibec a fost eroul negativ al ultimului meci jucat de Farul, primind cartonaș roșu la meciul cu Universitatea Craiova.

Dincolo de faptul că și-a lăsat echipa cu un om în minus mai bine de 45 de minute, Alibec nu va juca în ultimele două etape, o pierdere imensă pentru echipa lui Hagi.

În plus, mama fotbalistului a povestit că acesta trăiește un adevărat coșmar, deoarece a fost acuzat că ar fi primit de la Gigi Becali pentru a trânti finalul de campionat.

"Au fost foarte grele ultimele 24 de ore, Denis suferă mult. Nu se iartă pentru ceea ce a făcut, cu toate că el a stat, a analizat faza şi s-a uitat ore întregi.

Nu îşi explică. Îmi spunea: «Nu am vrut să îl lovesc sub nicio formă, doar să-l împing». Nu îşi explică cum s-a întâmplat. Da (n.r. am lacrimi în ochi). Suntem afectaţi pentru că s-a şi vorbit mult.

Am citit n mesaje că ar fi dat meciul pentru FCSB. De aia şi-a luat roşu pentru că a luat bani de la Gigi Becali. I-au trimis mesaje suporterii, în general. Sunt şi online pe postările diverselor site-uri.

Ads

S-a uitat de 100 de ori la fază, dar a spus că nu a vrut nicio secundă să îl lovească. El crede că ar fi fost doar de cartonaş galben. Au fost intrări mai puternice de cartonaş roşu.

Îl macină rău vina că s-a întâmplat, că a lăsat echipa. Şi-a dorit foarte mult. De când a venit la Farul visa să devină campion. Vă daţi seama că nu îi cad bine toate comentariile.

Cum să spui că un jucător a luat cartonaş roşu pentru o altă echipă. Nu cred că poate exista vreo suspiciune şi cum pot oamenii ăştia să lanseze aceste acuzaţii. Îl afectează pentru că mesajele sunt oribile.

A fost încurajat de toată lumea, inclusiv de domnul Hagi. Dar el se simte vinovat. Nimic n-o să-l aline. Scuzaţi-mă, îmi găsesc cuvintele greu. Atunci când ai probleme, familia îţi dă putere să mergi mai departe.

Îi era frică să nu se piardă meciul. Domnul Hagi a fost mereu alături de el când a fost căzut. Nu ştim ce se va întâmpla din vară. Are 32 de ani, îşi gândeşte singur viitorul. Se gândeşte că Farul ar putea pierde campionatul”, a spus Emilia Stroe la FANATIK SUPERLIGA.