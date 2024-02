Ana Bogdan, revenire spectaculoasă la Transylvania Open: ”Nu știu ce-a fost în capul meu!” VIDEO

Tenismena Ana Bogdan (65 WTA) s-a calificat miercuri în sferturile de finală la Transylvania Open, turneul de 250 de puncte de la Cluj-Napoca.

În optimi, Ana Bogdan a trecut de rusoaica Erika Andreeva (112 WTA), scor 6-4, 6-4, după ce în setul secund a fost condusă cu 4-1, câștigând apoi cinci ghemuri la rând.

”Aveam multe gânduri, îmi făceam calcule în minte, nu știu ce era în capul meu. Dar la 4-1 mi-am spus că, dacă voi fi pozitivă, voi reuși”, a mărturisit Ana Bogdan la final.

În sferturi, Ana Bogdan va evolua cu principala favorită, olandeza Arantxa Rus.

Ana Bogdan's on-court interview after her victory over Erika Andreeva to once again make the QF in Cluj. pic.twitter.com/sT4XxwflBi