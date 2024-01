Apariție de Hollywood pe teren, la finala Australian Open. Actrița a dezvăluit trofeul VIDEO

Finala masculină de la Australian Open 2024, între rusul Daniil Medvedev (3 ATP), și surpriza turneului, italianul Jannik Sinner (4 ATP), cel care l-a învins în semifinale pe Novak Djokovic, a fost precedată de un moment special.

Astfel, actrița cubanezo-spaniolă Ana de Armas (35 de ani), una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, a intrat pe teren alături de o legendă a tenisului, Jim Courier, pentru a prezenta trofeul rezervat învingătorului la Australian Open.

Norman's arrived in style 🏆 And he's brought Jim Courier and Ana de Armas along too.

What a sparkling trio ✨@LouisVuitton • #LouisVuitton • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/oLqKsS1y5h