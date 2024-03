Rebela tenisului românesc, în scandalul momentului dn ATP: ”Te face să o iei razna”

Tenismanul rus Andrei Rublev a fost descalificat vineri în semifinalele turneului ATP de la Dubai după ce a insultat un arbitru de linie într-un al treilea set tensionat împotriva kazahului Aleksandr Bublik, scrie AFP.

Rublev, locul 5 mondial şi cap de serie numărul 2, câştigase cu 7-6 (7-4) primul set împotriva lui Bublik, locul 23 ATP, care şi-a adjudecat setul secund, 7-6 (7/5), şi conducea cu 6-5 în decisiv, când rusul a insultat un arbitru de linie, fără să se poată înţelege clar ce a spus.

Arbitrul vizat a susţinut că jucătorul l-a înjurat în rusă. Rublev a asigurat că a vorbit în engleză şi că nu a folosit un limbaj grosolan. Arbitrul şi-a menţinut versiunea şi Rublev a fost descalificat după intervenţia supervizorului ATP.

Despre scandalul momentului în tenis și-a exprimat opinia și jucătoarea română Andreea Prisăcariu, cunoscută în special prin comportamentul său mai rebel.

„OK, voi zice ceva evident. În primul rând, din punctul meu de vedere și din ceea ce am auzit, Rublev nu a zis nimic atât de deranjant. În al doilea rând, deși sunt de acord că a venit prea aproape de fața arbitrului de linie, pot spune că am văzut lucruri mai grave în tenis. Așa că nu consider că e mare lucru.

În plus, faptul că nu a fost luat în considerare cuvântul lui Rublev mă dezamăgește. Nu e prima dată când văd asta în tenis. În al patrulea rând, pentru mine e prea mult faptul că a fost descalificat. OK, dă-i amendă dacă trebuie...

Da, e adevărat că e temperamental. Dar ce credeți? Nimeni în tenis nu e perfect stabil din punct de vedere mental. Tenisul te face să o iei razna de cele mai multe ori. Ar trebui să lucreze la mentalul lui? Da. Dar asta e problema lui. Meciul a fost unul incredibil. Nimeni nu a fost fericit de cum s-a terminat”, a fost mesajul Andreei Prisăcariu pe rețelele sociale, conform Gsp.ro.