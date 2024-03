Prima semifinală a turneului ATP de la Dubai, dintre rusul Andrei Rublev (5 ATP) și kazahul Alexander Bublik (22 ATP) s-a încheiat cu o decizie la ”masa verde”.

Astfel, la scorul 6-7, 7-6, 6-5 pentru Bublik, Rublev a avut o ieșire nervoasă la adresa arbitrilor de linie, reproșându-le o decizie cu care n-a fost de-acord.

Deși Rublev a susținut că nu le-a adresat injurii, oficialii partidei au luat decizia șocantă de a-l descalifica pe jucătorul rus

”Sunt în regulă să continui”, le-a spus Bublik arbitrilor, care și-au menținut decizia.

În finală, Bublik va evolua cu învingătorul meciului Daniil Medvedev - Ugo Humbert

