Andrew Tate, despre viața în închisoare în România: ”Noaptea ieșeau mulți, omoram câți puteam”

Andrew Tate, fostul luptător care a stat o perioadă de trei luni în închisoare în România, fiind acuzat printre altele de trafic de persoane, a oferit un interviu celebrului jurnalist britanic Piers Morgan, în care a vorbit inclusiv despre felul în care s-a descurcat după gratii.

„Am stat 93 de zile într-o temniță din România, 5 luni am fost închis în casă, a fost o perioadă turbulentă. Nu știam motivul de rahat pe care îl vor folosi, dar l-am aflat în celulă. Timp de două săptămâni am stat închis fără să știu de ce. Am primit actele în română, puteam să citesc ”trafic de persoane”, dar pe cine? Când? Cum? Nimic nu avea sens.

Abia după aceea am primit traducerea și am văzut cât de ridicol e cazul. Ca să fie clar: sunt acuzat că am ajutat fete să facă vizualizări pe TikTok. Sunt acuzat că le-am învățat ce să posteze pe TikTok ca să ajungă virale, eu fiind atunci cel mai viral om de pe TikTok. Și de asta spun că am făcut trafic de persoane. E o nebunie!

Închisoarea în România nu e ca în Marea Britanie, e exact așa cum își imaginează lumea. Noroc că era iarnă și nu erau atât de mulți gândaci. Noaptea ieșeau mulți, omoram câți puteam, ne țineau ocupați”, spune Andrew Tate la Piers Morgan Uncensored.