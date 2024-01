Gol fabulos marcat de Antonio Sefer. "Torpila" fostului rapidist a ridicat lumea în picioare VIDEO

Fotbalistul român Antonio Sefer a marcat pentru Hapoel Beer Sheva, care a învins-o pe Hapoel Hadera cu scorul de 2-0 (0-0), marţi seara, în deplasare, în etapa a 14-a a campionatului Israelului.

Sefer a deschis scorul în min. 50 cu un șut extraordinar, iar al doilea gol a fost înscris de Guy Badash în min. 67.

Gazdele au evoluat în zece oameni din min. 55, când a fost eliminat Niv Gotlieb.

Sefer, care a evoluat 71 de minute, are 4 goluri marcate în 14 partide, dar şi 6 pase decisive.

În clasament, Hapoel Beer Sheva ocupă locul al treilea, cu 21 de puncte (14 jocuri), devansată de Maccabi Tel Aviv, 34 puncte (12 jocuri), şi de Maccabi Haifa, 26 puncte (12 jocuri).

🇷🇴 ANTONIO SEFER ne sait mettre que des sacoches et des frappes de mule 😱🚀

⚽️ On a déjà le but du début d'année 2024! À l'Hapoël Beer Sheva, Sefer est plus régulier qu'au Rapid et est un des joueurs les plus décisifs en Israël 🔎

🎥 @PourTolerancepic.twitter.com/e7ilDDNwP9 https://t.co/XwPHSII7cl