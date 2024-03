Beneficiile, Proprietatile si Contraindicatiile Fructului de Aronia

Fructele de aronia sunt asemanatoare cu afinele, dar cu o aroma distincta. Aceste fructe pot fi integrate intr-o dieta sanatoasa datorita continutului lor bogat in antioxidanti si alte substante nutritive. Descopera in continuare informatii utile despre aceste superfructe!Ce Este Aronia?Aronia, sau Aronia melanocarpa din punct de vedere stiintific, este un arbust originar din America de Nord, dar care creste si in alte regiuni ale lumii, inclusiv Europa. Folosit initial ca remediu natural ... citește toată știrea