Duminica, 08 Ianuarie 2023, ora 19:45 - 5 obiective de neratat în Delta Dunării. Cum să îți planifici vacanța perfectă VIDEO

La început de an, cu toții ne stabilim obiective pentru următoarea perioadă. Este și momentul în care ne hotărâm încotro s-o apucăm în concediile din acest an, iar România are o mulțime de locuri frumoase de văzut. Delta Dunării este, cu siguranță, în top, devenind în ultimele decenii o atracție atât pentru români, cât ...