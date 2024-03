Apendicita, o afectiune cu cunoscuta in universul medical, se manifesta prin inflamatia sau infectarea apendicelui cecal si poate transforma o zi obisnuita intr-o urgenta chirurgicala. Este o problema cu care multi se confrunta, in special copiii si tinerii, iar recunoasterea rapida a simptomelor este esentiala pentru a asigura un tratament eficient.Ce este apendicita?Apendicita este inflamatia sau infectarea apendicelui cecal, o structura in forma de tub care se extinde din colonul ascendent ... citește toată știrea