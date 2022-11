Posta reabiliteaza ghiseul din Aradul Nou

La scurta vreme dupa ce in Jurnal aradean si pe aradon.ro a fost publicat articolul "", in care scriam despre prea putinele investitii facute de Compania Nationala Posta Romana in cele peste 60 de cladiri si spatii detinute in judetul Arad, o achizitie directa facuta de Posta ne "uimeste". In Sistemul Electronic de Achizitii Publice a fost publicata achizitia directa facuta de CN Posta Romana de la firma Traust Srl, din comuna clujeana Gilau, pentru "Lucrari Amenajare Ghiseu postal 4 - O.P. ... citeste toata stirea