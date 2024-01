Arina Sabalenka, în stare de șoc după o nouă victorie în Australia. Cine a urmărit-o din tribune VIDEO

Belarusa Arina Sabalenka, favorită numărul 1 şi locul 2 mondial, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de la Brisbane.

Ea a dispus de sportiva rusă Daria Kasatkina, cap de serie numărul 5, scor 6-1, 6-4.

Pentru Sabalenka, aceasta a fost a 14-a victorie consecutivă pe pământ australian.

Campioana în exerciţiu de la Australian Open a cedat doar nouă game-uri în cele trei meciuri disputate până acum în această săptămână, la prima sa apariţie la acest turneu.

Ea o va întâlni în semifinale pe Victoria Azarenka, cap de serie numărul 8, pentru a cincea oară. Sabalenka conduce cu 3-1 în întâlnirile directe.

La finalul partidei, Sabalenka a avut surpriza să afle că a fost susținută din tribune de actorul britanic Jude Law, reacția tenismenei putând fi urmărită mai jos.

Aryna Sabalenka’s reaction to hearing Jude Law was watching her match in Brisbane:

“Wow. Thanks you for not telling me that.” 😂 pic.twitter.com/VjrcSWpU6M