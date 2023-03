AUR și Ioana Ramona Bruynseels fac propagandă politică la DGASPC Sector 2 București

.com

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, susținător declarat al proiectului de lege inițiat de Autoritatea Electorală Permanentă din 16 noiembrie 2022, privind marcarea publicității electorale a uitat să marcheze propaganda politică organizată de 1 martie 2023 la Centrul de Zi CLUBUL SENIORILOR aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2. Pe 1 martie alături de Ramona Ioana Bruynseels, fost candidat la prezidențiale și susținătoarea "pământului plat" au susținut un program artistic "electoral" pentru bătrânii din cadrul DGASPC Sector 2 București.

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) este în centrul unui nou scandal politic după ce a organizat un program artistic "electoral" pentru bătrânii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (DGASPC), în ciuda faptului că propaganda politică este interzisă în aceste instituții. Mai mult, AUR a uitat să marcheze publicitatea electorală, deși anul trecut se declara susținătoarea proiectului de lege inițiat de Autoritatea Electorală Permanentă din noiembrie 202, privind marcarea publicității electorale.

Potrivit informațiilor apărute în presă, pe 1 martie 2023, Ramona Ioana Bruynseels, fost candidat la prezidențiale și susținătoarea teoriei "pământului plat", a organizat un program artistic la Centrul de Zi CLUBUL SENIORILOR, aparținând DGASPC Sector 2, în care s-au folosit materiale electorale ale AUR, iar clipurile video au fost însemnate cu sigla și materialele electorale aparținând formațiunii politice. Împreună cu ea au fost și membrii filialei AUR din Sectorul 2, care au postat mai multe imagini și clipuri video pe paginile lor de Facebook.

Ads

După ce aceștia au postat pe Facebook clipurile și au început să apară temeri legate de un posibil scandal mediatic, reprezentanții DGASPC Sector 2 au declarat că propaganda politică este interzisă în instituție și că procedura de acces în sediile lor se realizează numai cu acordul directorului general. Mai mult, într-un comunicat emis în 6 martie 2023, DGASPC Sector 2 a afirmat că delimitează de manifestul politic al AUR, deși nu au luat nicio măsură pentru a preveni sau sancționa acest eveniment, aceștia tocmai aprobând organizarea acestui eveniment.

Ads

În contextul acestor dezvăluiri, AUR este acuzat de încălcarea legii electorale și de manipularea bătrânilor vulnerabili, care sunt și principala audiență a DGASPC Sector 2. De asemenea, partidul este cunoscut pentru ieșirile excentrice și politica extremistă, dar și implicarea în multe scandaluri, mai ales în perioada pandemiei.

În replică, Ramona Ioana Bruynseels nu a declarat nimic legat de evenimentul a fost organizat cu acordul DGASPC Sector 2 și că nu a existat nicio intenție de propagandă politică. Este clar că evenimentul de la Centrul de Zi CLUBUL SENIORILOR va rămâne în memoria publicului ca un exemplu de cum politica și propaganda pot ajunge să afecteze chiar și cele mai vulnerabile grupuri din societate.

Disclaimer: Articol în curs de actualizare. Situația reprezintă o povestire exhaustivă a persoanei sursă și este în curs de actualizare. Această nu antrenează opinia Redacției sau jurnalistului, rolul presei fiind acela de a informa publicul, de a fi o platformă de exprimare a cetățenilor și de a fi câinele de pază al democrației.

Ads

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise

Olteanu Cosmin este un jurnalist cu o experienta de 5 ani in presa, colaborator al Ziare.com si redactor la Redactia ROPAGANISM si Platforma Medium. El acopera teme precum Politica, Drepturile omului, Culte si Actualitate. Cosmin este, de asemenea, un teolog, antreprenor, activist roman impotriva discriminarii bazate pe religie si fondatorul Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN. Este student la Facultatea de Teologie Romano-catolica si la Facultatea de Drept a Universitatii Bioterra din Bucuresti.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads