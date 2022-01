Cea mai mare surpriză de la Australian Open. A doua jucătoare a lumii, eliminată de o tenismenă de 36 de ani, de pe locul 115 WTA. Programul sferturilor

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka, locul 2 WTA, a fost eliminată de estona Kaia Kanepi, locul 115 WTA, luni, în optimi la Australian Open, primul grand slam al anului.

Estona s-a impus cu scorul de 5-7, 6-2, 7-6 (10/7), după un meci de două ore şi 19 minute.

Kanepi va evolua în sferturi cu sportiva poloneză Iga Swiatek, locul 9 WTA şi cap de serie 7.

Jucătoarea estonă de 36 de ani este în premieră în sferturi la Australian Open.

