Scenă uluitoare la Australian Open. A vomitat după ce a dat mâna cu adversarul VIDEO

Britanicul Jack Draper (55 ATP) a fost protagonistul unei scene uluitoare la Australian Open, făcându-i-se rău imedita după ce a câștigat meciul cu americanul Marcos Giron (66 ATP).

Astfel, Jack Draper s-a impus la capătul unui meci dramatic, 6-4, 3-6, 4-6, 6-0, 6-2, resimțind la final efortul făcut, precum și căldura sufocantă de la Melbourne.

După ce i-a strâns mâna lui Giron, Draper s-a dus direct spre cele mai apropiat coș de gunoi, pentru a vomita.

Draper with the 'hurry up and shake my hand cause im gonna vomit" pic.twitter.com/HWqBuKvVRR