Cum iti pregatesti masina pentru conditiile de trafic din timpul iernii

Cu totii am auzit de tamponarile dintre masini, cauzate de polei, de caroseriile afectate de sarea aruncata pe asfalt sau de pornirile esuate ale motorului in diminetile geroase, asa ca, pentru a nu ne numara printre nefericitii soferi care se confrunta cu aceste probleme, este cazul sa luam masuri.In cele ce urmeaza iti prezentam un top al masurilor pe care ar trebui sa le pui in practica, pentru a-ti proteja masina de efectele directe si indirecte ale frigului si ale zapezii, astfel incat sa ai o experienta de condus placuta, lipsita de evenimente neplacute si de cheltuieli neprevazute.Atunci cand temperaturile scad sub 0 grade, iar poleiul si zapada se astern pe asfalt, sansele de a derapa si de a iesi in decor sunt mult mai mari decat in alte anotimpuri. Chiar daca ti-ai echipat corespunzator masina pentru conditiile de drum pe care urmeaza sa te deplasezi, o frana pusa prea tarziu sau o manevra efectuata prea brusc ar putea duce la o mica tamponare atunci cand drumul este alunecos.Pentru ca o avarie a masinii nu va fi acoperita de polita de asigurare obligatorie pe care o detii, este necesar sa te pregatesti pentru neprevazut, astfel incat sa nu fii nevoit sa acoperi din buzunarul propriu cheltuielile de reparatie a masinii care, in unele cazuri, pot fi destul de mari. Pentru a elimina definitiv aceasta grija, poti incheia o asigurare facultativa CASCO, prin care vei fi despagubit chiar si in cazul unor daune produse in urma unui eveniment pe care l-ai cauzat. Tot ce trebuie sa faci este sa cauti mai multe oferte, pana vei gasi un pret asigurare auto care te multumeste.Cu toate ca sanctiunile date de autoritati reprezinta principalul motiv pentru care anumiti soferi aleg sa-si doteze masina cu anvelope de iarna, odata cu venirea sezonului rece, schimbarea cauciucurilor trebuie facuta, mai degraba, din ratiuni ce tin de siguranta rutiera.Astfel, chiar daca ti-ai inlocuit deja cauciucurile cu unele de iarna, este necesar sa te asiguri ca acestea au un grad de uzura acceptabil si ca sunt conforme din punctul de vedere al aderentei si al distantei de franare. In cazul in care constati ca nu corespund parametrilor optimi, trebuie sa iei in calcul inlocuirea lor, pentru a-ti garanta siguranta pe drumurile publice.Temperaturile deosebit de scazute, sarea aruncata pe asfalt sau zapada sunt lucruri cu care te vei confrunta constant in timpul sezonului rece si care pot afecta, mai devreme sau mai tarziu, caroseria masinii tale. Pentru a o proteja, este necesar sa tii cont de fiecare situatie in parte si sa iei masurile adecvate.Intrucat sarea care se depune pe masina este coroziva, aceasta poate favoriza aparitia ruginii, asa ca este recomandat sa speli masina dupa fiecare deplasare mai lunga sau atunci cand constati ca pe caroserie s-a asezat o cantitate mare de sare. De asemenea, este important sa eviti curatarea zapezii de pe masina cu racleta sau cu lopata de plastic, intrucat aceste unelte pot zgaria vopseaua.Daca masina este stationata afara, este recomandat sa verifici nivelul lichidului de parbriz si al celui de racire a motorului si sa le inlocuiesti cu unele antiinghet, daca nu ai facut deja acest lucru. In acest fel, te vei asigura ca lichidele din instalatia de racire si cea de spalare parbriz nu vor ingheta si ca masina nu va avea probleme de functionare din cauza inghetului. In cazul in care nu reusesti sa drenezi lichidul din instalatie, apeleaza la ajutor specializat inainte ca temperaturile sa coboare sub 0 grade Celsius.