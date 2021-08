O veste bună pentru șoferi. Acum puteți scăpa de amenzile stupide

Puțini sunt șoferii care n-au fost amendați niciodată. Dacă există vreunul. Orice ai face, pe șoselele din România, e imposibil să nu tai o linie continuă sau să nu depășești un pic viteza. Iar agenții de circulație atât așteaptă. Ne consolăm cu gândul că trăim în România.Există însă și amenzi stupide pe care le plătim nu pentru că am fi încălcat intenționat regulamentul rutier, ci dintr-un motiv mult mai simplu și mai omenesc: AM UITAT.Se estimează că mai bine de jumătate din amenzile pentru expirarea RCA, ITP sau Rovinietei sunt justificate de șoferi prin „n-am știut că mi-a expirat.” Și e credibil. La câte avem pe cap în ziua de azi, ultimul lucru la care ne stă mintea este termenul de valabilitate al unui document emis cu mai multe luni în urmă.Dar această uitare poate costa scump. Amenzile pentru expirarea RCA ajung până la 2000 RON, cele pentru lipsa Rovinietei sar la aproape o mie de euro, iar cei care circulă fără ITP în regulă riscă nu doar o pedeapsă de până la 2900 lei, ci și anularea înmatriculării mașinii. Ar fi cu adevărat stupid să pățim una ca asta fiindcă am uitat.De aceea, o echipă de specialiști IT români a dezvoltat MyRCA, un modul al platformei RCA.ro. Atunci când își face asigurarea RCA online pe RCA.ro, clientul primește un cont MyRCA gratuit. Software-ul din spate accesează o bază de date cu informații despre mașina asigurată și trimite alerte titularului atunci când RCA-ul e pe cale să expire, dar și ITP-ul și Rovinieta. Utilizatorul își poate programa apoi și singur alertele de expirare. Iar acestea vin automat pe mail și pe SMS, la data stabilită.Și, dacă pentru ITP și Rovinietă conducătorul auto trebuie să se ducă la un service sau la o benzinărie, reînnoirea poliței RCA se rezolvă în câteva secunde din contul MyRCA introducând doar numărul auto.Același cont MyRCA ține la păstrare polița RCA. În cazul în care șoferul e oprit și nu o găsește, o poate descărca din cont în câteva secunde. Fără stres, fără pierdere de vreme.Dealtfel, întreaga platformă RCA.ro , cea mai modernă din domeniul asigurărilor auto de la noi, a fost concepută pentru pierde cât mai puțin timp cu hârțogăria auto. Un client nou are nevoie de doar 60 de secunde pentru a completa câteva informații și a avea cele mai mici prețuri RCA de pe piață, fie că o accesează de pe mobil sau de pe desktop. Iar pentru încheierea propriu-zisă a asigurării mai sunt necesare în jur de 30 de secunde. Cam cât stai la un semafor.