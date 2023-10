Automecanica Mediaș lansează, la Bruxelles, primul autobuz electric produs în România

Andrei Scobioala - Chairman a precizat in cadrul conferintei de presa:

“Autobuzul prezinta toate caracteristicile tehnice pe care producatorii de top din acest domeniul le-au lansat pe piata. Producerea lui in Romania va stimula dezvoltarea pe orizontala si a altor companii si vine in intampinarea conceptului European de transport verde cu un inalt grad de calitate si eficienta energetica si cu o atentie speciala pentru design-ul urban de avangarda. Familia de autobuze din portofoliul Automecanica contine toata gama de lungimi de la 6 la 18 metri.

Strategia Automecanica Mobility pe termen scurt si mediu este sa vina catre clienti incepand cu 2024 cu prototipul pentru tramvai, in 2025 prototipul electric de tren usor de viteza si in 2026 prototipul de metrou.”

Prototipul a fost elaborat in ultimii 2 ani de echipa mixta, romani si specialist internationali, a centrului de cercetare si a fost produs in fabrica de dezvoltare a prototipurilor de la Bucuresti. Productia de serie este programata sa inceapa in anul 2024 in fabrica de la Medias.

Autobuzul este expus la Busworld Europe, cea mai mare expozitie internationala din domeniul autobuzelor si autocarelor . Ajuns la a 50-a editie, evenimentul are loc in acest an la Brussel Expo, in perioada 7-12 Octombrie 2023. Cei peste 500 de expozanti vor intampina aproximativ 40 000 de vizitatori in cele 6 zile de desfasurare. Diversele federatii din Romania si strainatate care deja au vizitat standul au transmis aprecieri asupra produsului.

Mai multi europarlamentari romani, dar si reprezentati ai administratiei publice locale si centrale din Romania au fost placut surpinsi de aceasta prezenta romaneasca la o expozitie de top mondial, gazduita in Brussel si si-au anuntat prezenta la expozitie si la standul romanesc Automecanica Mobility. Ambasada Romaniei in Belgia, precum si reprezentata Romaniei la UE au salutat, de asemenea, prezenta romaneasca la acest targ, si au manifestat dorinta de a vizita expozitia si standul romanesc.

Platforma industriala Automecanica Medias, fondata in 1941, cu o lunga traditie industriala, prin investitiile majore din ultimul an si un aport important de know-how, trece intr-o noua etapa, cea a productiei de autobuze si vehicule electrice de transport urban.

Automecanica Medias si centrul sau de cercetare-dezvoltare, beneficiaza de o foarte buna experienta si know-how in acest domeniu, a atras specialisti cu o puternica experienta internationala, obtinand astfel realizarea unui prototip de ultima generatie, cu un inalt nivel calitativ si competitional si un design exceptional, apreciat inclusiv de membrii companiilor competitoare, prezenti la acest eveniment.

Dezvoltarea rapida a transportului electric permite noilor producatori sa revolutionze felul in care arata aceasta industrie la nivel mondial, iar Romania are o sansa reala de a arata un producator national de anvergura europeana si de ce nu mondiala.

Un astfel de produs, creaza locuri de munca atat prin angajarile directele cat si prin angrenarea a sute de furnizori locali.

Componenta de cercetare este cheia succesului. Producatorul anunta ca va comunica viitoarele parteneriate cu institutele de cercetare si dezvoltare romanesti.

In ultimii 20 de ani, industria de profil a suferit o reducere dramatica a capacitatii de productie la nivel national, insa consideram ca potentialul de cercetare-proiectare exista si dorim sa-l coagulam in jurul proiectului nostru de transport urban.

Industria locala producatoare de transport public are nevoie de unitate, strategie nationala, coordonare legislativa si planuri de remodelare sustenabila a mobilitatii urbane.

