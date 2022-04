Accident grav la Coltirea

Ieri dimineata, la ora 7,45, pe Drumul Judetean 193, care face legatura intre Coltirea si podul din Ardusat s-a produs un grav accident de circulatie. Au fost implicate doua autoturisme, inmatriculate in judetele Satu Mare si Maramures.La fata locului, politistii au constatat ca un tanar, de 23 de ani, din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, condus dinspre Coltirea spre Ardusat, pe un sector de drum in aliniament, a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism, condus din sens ... citeste toata stirea