Reapar rate salbatice si pesti pe Sasar

Administratia orasului Baia Sprie a luat decizia de a popula cu pastrav apele din zona. Este vorba de: Valea Chiuzbaii, Raul Sasar, Valea Limpedea si Lacul Bodi.Totul a pornit dupa ce pe Raul Sasar au aparut, in acest an, ratele salbatice. Mineritul a poluat foarte mult apa, iar acum, la peste 20 de ani de la inchiderea activitatii, situatia incepe sa revina la o oarecare normalitate din acest punct de vedere."Dupa o foarte lunga perioada in care nimeni nu s-a ingrijit de mentinerea faunei ... citeste toata stirea