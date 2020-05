O firma de asigurari din Franta, obligata in instanta sa despagubeasca un proprietar de restaurante pentru pierderile provocate de COVID

Ziare.

Decizia este de interes pentru restaurantele, cafenelele si cluburile de noapte din Marea Britanie si Statele Unite, care vor sa dea si ele in judecata companiile de asigurari care nu le-au despagubit pentru politicile guvernelor de oprire a activitatii.Axa a anuntat ca va face apel.Procesul a fost intentat de Stephane Manigold (foto), care detine patru restaurante in Paris. Acesta a cerut in instanta ca Axa sa il despagubeasca pentru pierderi, dupa ce guvernul a ordonat la jumatatea lunii martie inchiderea barurilor si a restaurantelor, pentru a incetini raspandirea noului coronavirus.Cand a aflat verdictul la birou, Manigold a batut palma cu un coleg, iar sustinatorii sai au aplaudat."Aceasta este o victorie colectiva", a declarat Manigold. Ulterior, a izbucnit in plans in timp ce vorbea cu reporterii in fata unuia dintre restaurantele sale inchise.Potrivit instantei, decizia administrativa de inchidere a restaurantului se califica pentru despagubirea de catre compania de asigurari, conform unei clauze referitoare la pierderea provocata de intreruperea activitatii."Asta inseamna ca toate companiile cu aceeasi clauza pot apela la asigurator", a declarat avocatul lui Manigold, Anais Sauvagnac.AXA a anuntat ca un numar mic dintre clientii sai din sectorul ospitalitatii sunt acoperiti pentru pierderile provocate de COVID-19, pentru ca au cumparat o polita speciala. Dar majoritatea clientilor din sector nu au polita respectiva si nu se califica pentru compensatii.Daca toate pierderile provocate de COVID-19 ar fi acoperite de asigurari, asiguratorii francezi ar trebui sa plateasca despagubiri de 20 de miliarde de euro pe luna, arata estimarile din industria de profil.Indiferent care va fi rezultatul procesului cu Axa, prelungirea litigiilor ar putea determina autoritatea franceza de reglementare a sectorului de asigurari sa ceara companiilor de profil sa aloce rezerve pentru compensarea riscurilor legale, a declarat un analist al agentiei de rating Moody's, Benjamin Serra, iar acest lucru le-ar afecta profitabilitatea in acest an.