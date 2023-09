Românii care nu știu ce să facă cu banii: "Construiesc casa visurilor noastre sau cumpăr două garsoniere în București?"

În timp ce mulți români fac față cu greu cheltuielilor de la o lună la alta, unii reușesc să facă economii și chiar investiții.

Este cazul unui român care vrea să afle opinii legate de felul în care ar fi mai bine să folosească banii de care dispune. Acesta se referă la opțiunea de a construi casa la care visează sau de a investi banii în două garsoniere, după cum a scris pe Facebook.

"Se dă următoarea situație: locuiesc într-un apartament proprietate privată > 130 mp și mă aflu în situația în care dispun de o suma de bani cu care aș putea face următoarele:

1. Construiesc casa visurilor noastre

2. Cumpăr două garsoniere în București

Ce ați face în locul nostru?

Casa este o dorința mai mult decât o nevoie, având în vedere dimensiunea apartamentului în care locuim, dar ne-ar spori confortul.

Știu că este o situație personală, dar aș aprecia să văd părerea voastră.

Menționez că mai deținem un imobil dat în chirie și o suma decentă la bursă", a scris acesta pe grupul Viața și banii, de pe Facebook.

Acesta a primit mai multe răspunsuri și argumente în comentarii, iar părerile sunt împărțite.

Ads

"Niciodată nu aș pune în balanță o casă cu două garsoniere"

"Un apartament așa mare asigura o chirie de minim 1000 euro/lună. Deja mai aveți în imobil închiriat, plus bani la bursă.

Eu mi-aș construi casă, uneori avem nevoie de un motiv în viață să muncim, unii merg în vacanțe, dvs va construiți casă visurilor."

"Niciodată nu aș pune în balanță o casă cu două garsoniere!

Foarte probabil în 2-3 ani prețul garsonierelor va fi mai mic că azi cu 10-30%, asta să întâmplat în 2008.

Eu prefer să mă relaxez la țară la Brăneșți decât să încasez chiria pe 2 garsoniere!"

"Greu de decis având în vedere că muncesc în mare parte 7/7 timp de 7-8 luni și în weekend nu sunt acasă, eu", a mai precizat autorul postării, într-un comentariu.

"În acest caz nu rentează să construiți casă. Cumpărați garsoniere, le închiriați și când aveți nevoie va puteți închiria o casă de vacanță și o plătiți din chirii."

Ads

"Eu zic să vă gândiți bine în legătură cu "casă visurilor", dacă chiar e și locația visurilor, are și toate utilitățile?, eventual asfalt?

Dacă e departe, aveți copii? Cum ar fi mai ușor să le oferiți independența după ce mai cresc? De la casă aceea, sau de la apartament? Dacă apartamentul vă oferă posibilitatea să NU fiți șofer personal, dar casă nu, eu m-aș gândi sincer de 2 ori."

"Luați o garsonieră și construiți o casă mai mică"

"Construiește casă - dacă vrei să locuiești la casă- vinde apartamentul de 130 mp și cumperi cu banii 2 imobile mai mici și mai ușor de închiriat (garsoniere, sau ap cu 2 camere)."

"Luați o garsonieră și construiți o casă mai mică, dar cu curte ceva mai mare decât se obișnuiește, la 15 km de București. Dacă nu vi se pare departe. Că înțeleg că visați să stați afară, la aer. Sau înconjurați de natură."

"Dacă îți faci casă mare cu banii pe care îi ai deja, nu poți să bagi în chirie apartamentul de 130+ mp? Ți-ar aduce cam cât cele 2 garsoniere pe care le ai cumpăra. Sau îl vinzi și cumperi 2 garsoniere, și ai și casă și două garsoniere în plus la chirie... Dacă nu construiești casă, ai un apt mare și două garsoniere la chirie. Deci nu pare atât de complicat, vrei să locuiești în casă mare sau apartament mare? Garsonierele le poți lua oricum."

Ads

"Ai putea să le cumperi pe toate"

"Cumpără sau construiește casa visurilor tale, din câte am înțeles ești ok din punct de vedere financiar ... mai trebuie să facem ceva și pentru noi că până la urmă am realizat că nu ne trebuie mult că să fim fericiți. Spor în toate!"

"Ai putea să le cumperi pe toate. Poți face un credit ipotecar iar cu banii împrumutat cumperi casă și garsonierele. Apartamentul și garsonierele le închiriezi în regim hotelier (Airbnb, Booking) iar cu încasările plătești ratele. Sper să te inspire."

"Dacă va pricepeți la oameni și locuiți în București-Ilfov, e ok să cumpărați și să închiriați. Dacă vreți casă pe pământ, închiriați undeva un an, să vedeți dacă chiar va place sau e doar poate o presiune a anturajului. Dacă totul e ok și chiar va place, cumpărați sau construiți o casă."

"Casa doar vă papă bani"

"Aș cumpăra două garsoniere pe care să le închiriez, casa îmi mănâncă bani, mai degrabă aș investi că să mai am niște venituri pasive din chirii și aș mai amână casă."

Ads

"Casa doar va papa bani. Mereu ceva se strică și trebuie reparat. La 130 mp apartament, e mai mare decât casa mea."

"Sfaturi financiare veți primi destule, eu zic acum doar ...emoțional.

Casă pe pământ nu se compară cu apartament la bloc. Să bei cafeaua pe prag și un vin roșu pe iarbă e magie!!!

Să vezi răsăritul din pat și apusul de pe terasă e Răi!

Când vei fi pus câteva flori, un măr și un prun, o tufă de mentă și una de lavandă vei înțelege că apartamentul e doar o casă, nu "casa visurilor"."

"Dacă nu locuiți în casa de la țară este un cost enorm"

"Având în vedere cele spuse este mai rentabil să cumpărați 2 garsoniere și să le închiriați.

Dacă nu locuiți în casă de la țară este un cost enorm și nejustificat.

Cum s-a mai spus și anterior: cu toate aceste venituri pasive puteți închiria pe perioada când aveți concediu sau nu sunteți legat de București altă casă de vacanță. Ulterior când nu veți mai lucra puteți să va luați/ construi din banii din chirii casă visurilor și să și locuiți în ea."

Ads

"Eu aș construi casa visurilor. De la o anumită vârstă îți dorești să stai la curte, la aer, să ai verdeață, nu să-ți bați capul cu tot felul de vecini. Plus că, noi oamenii avem nevoie și de un reward la un anumit timp că să ne menținem pe linia de plutire și să știm pentru ce muncim în viață. E că un combustibil care ne ajută să mergem mai departe. Iar viață e tare scurtă, mai bine să te bucuri de ea cât încă mai poți."

"Inflația va fi mare până în 2025 ceea ce înseamnă că și facturile și serviciile vor fi mai mari în următoarea perioada. Comparați prețurile și vedeți."

"Varianta 3

Cumperi 2 apartamente

Cu 2 chirii cca 300 euro+ închiriezi și cel de 120 m2

Cca 1400 euro luna poți locui unde vrea mușchiulețul tău."

Ads