Gigi Becali, verdict inainte de derbiul dintre CFR Cluj si FCSB: "Acolo vedem daca luam campionatul". Cine ii ia locul lui Gnohere in echipa

El a vorbit despre sansele la titlu ale echipei sale, cat de mult va conta derbiul cu CFR Cluj de saptamana viitoare si cine ii va lua locul in atac lui Harlem Gnohere, plecat oficial de cateva zile de la clubul in rosu si albastru.Chiar daca FCSB a pierdut cele doua amicale disputate, 0-2 cu Voluntari si 2-3 cu Clinceni, Becali e multumit ca jucatorii sunt la un nivel fizic bun dupa o pauza atat de mare: "Din ce am aflat, echipa sta destul de bine fizic, dar astept sa inceapa campionatul. E bine ca incepem acum, oricum erau multe necunoscute. La meciul cu CFR Cluj vom vedea exact cum stam. Acolo vedem daca ne batem la titlu, daca am pierdut titlul. Daca am profitat noi de pauza asta sau altii. Acolo e momentul adevarului", puncta latifundiarul din Pipera in prima faza intr-un interviu pentru cotidianul Fanatik Intrebat despre cine va prelua rolul de golgheter dupa plecarea "Bizonului" Gnohere, Becali a spus: "Avem tripleta: Man, Tanase, Coman. O sa vedeti... E si Adrian Petre, sa vedem cum se pregateste, la ce forma va fi".FCSB este pe locul 2 in L1, la 4 puncte in spatele liderei CFR Cluj, insa si la egalitate cu locul 3, detinut de Craiova."Eu am mai spus. Sponsorii au fost afectati de aceasta pandemie, imaginea, publicitatea, toate acestea au fost afectate. In plus, au scazut cotele jucatorilor. Nu stiu daca Florinel Coman se poate vinde cu 20 de milioane de euro acum", a incheiat Becali.CFR Cluj - FCSB va avea loc pe 14 iunie, duminica viitoare, incepand cu ora 20.D.A.