Fotbal: Paul Anton revine pe prima scena a fotbalului romanesc! Bistriteanul a semnat cu UTA!

Paul Anton, fost reprezentant in nationala Romaniei, a ales sa se intoarca in tara si a semnat cu prim-divizionara UTA Arad in ultima zi a perioadei de transferuri. Mijlocasul vine de la divizionara secunda a Spaniei, Ponferradina, unde a ajuns in vara lui 2021 din postura de jucator liber de contract de la Dinamo.Schimbarea survine cel mai probabil ca urmare a putinelor minute jucate pe teren in acest sezon de Liga Secunda a Spaniei. Desi in sezonul competitional 2021/2022 de LaLiga2 a fost ... citeste toata stirea