Handbal: Final de infarct la Craiova, gestionat bine de bistritence! Stranierele Gloriei aduc victoria si urcam pe locul 4 in Liga Florilor la finele etapei a 3-a.

Gloria castiga la un punct diferenta meciul cu Craiova, una dintre contracandidatele la podiumul Ligii Florilor. Desi la pauza am intrat in avantaj, pe fondul unor ratari si eliminari de doua minute, craiovencele au revenit si chiar au condus cu un punct, cu zece minute inainte de final. Am jucat insa aproape ireprosabil ultimele faze ale partidei, cu reusite frumoase, atat in atac cat si in aparare.Incepem prima repriza in forta si ne distantam rapid la doua goluri datorita reusitelor lui ... citeste toata stirea