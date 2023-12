Boris Becker s-a luat la harță cu Nick Kyrgios. Vorbe grele aruncate de cei doi

Între Boris Becker, fost campion german, și Nyck Kyrgios, cel mai bun tenismen australian, s-a iscat un conflict, generat de o declarație a ultimului.

Acesta a spus că generația actuală din tenis este mult mai valoroasă decât cea de pe vremea neamțului, fapt care l-a enervat pe acesta.

„Nick face mult zgomot despre tenis în ultima vreme!? De ce vorbește despre un sport pe care aparent îl urăște… Nick nu a câștigat niciodată un Grand Slam ca jucător sau antrenor (în afară de unul la dublu), așa că nu are credibilitate.

Încercarea de a compara generațiile… Laver vs Federer, Borg vs Nadal, Sampras vs Djokovic!? Nici măcar nu îi voi menționa pe McEnroe, Conners, Lendl, Agassi, Courier, Edberg, Wilander, Kuerten, Bruguera, Rafter, Hewitt și mulți alții… Vorbește mai bine pe OnlyFans-ul tău”, a scris Boris Becker pe platforma X.

Kyrgios a reacționat imediat și nu l-a iertat pe Becker, făcând aluzie inclusiv la faptul că a făcut închisoare pentru ecaziune fiscală. „Vreau să spun că i-am învins pe Federer, Nadal, Djokovic, Murray, așa că simt că am puțină credibilitate…

Dar nu este nevoie de un specialist în rachete pentru a vedea că Novak ar mătura pe jos cu tine. Nu e un atac, sunt doar fapte. Hahahaha tipul ăsta vorbește de credibilitate… Ultima dată când am verificat, tu erai cel care ascundea bunurile, nu? Practic, 99% din circuit nu are credibilitate?

Atunci ce zici de băiatul tău, Zverev? Fără credibilitate? Nici măcar nu a câștigat un Grand Slam la dublu? Patrick Mouratoglou, înseamnă că noi doi nu avem credibilitate. Și mă bucur că l-am făcut pe Boris Becker să vorbească despre OnlyFans! Întotdeauna am știut că ai ținut pasul cu afacerile mele”, i-a transmis Kyrgios lui Becker.

