Englezii au inceput sa se certe intre ei! Un fost mare fotbalist britanic il face vinovat pe premierul Boris Johnson dupa finala EURO 2020

"Tocmai citesc stirile de ultima ora si se spune ca premierul condamna abuzurile rasiste la adresa jucatorilor englezi. Primul ministru a spus ca este in regula ca populatia acestei tari sa-i huiduie pe acei jucatori care incercau sa promoveze egalitatea si sa se apere impotriva rasismului.Acum doua sau trei saptamani, am avut un manager (n.r - Gareth Southgate) in care cred ca toata lumea din aceasta tara are incredere, un lider in care au incredere toti cei din aceasta tara... Am avut jucatori care ne-au spus ca vor ingenunchea impotriva rasismului si pentru a promova egalitatea. Am avut ministri de rang inalt, inclusiv prim-ministrul din aceasta tara, spunand ca este bine ca populatia noastra sa-i huiduie pentru ca au ingenuncheat impotriva rasismului si au promovat egalitatea. Incepe de sus.Ce crezi ca se va intampla in paturile de dedesubt in viata? Parintii fac ceva, copiii urmeaza. De ce ne mai mira acest lucru? Serios, trebuie sa te uiti la radacinile acestui lucru. Au existat atat de multe divizari in aceasta tara in ultimii doi sau trei ani. Modul in care Brexit a fost dezbatut. Nu Brexit-ul in sine, ramai sau pleaca, ci modul in care a fost dezbatut.Promoveaza divizarea. Ingenuncherea in ultima luna impotriva rasismului a fost ridiculizata de oficialii nostri de rang inalt din guvern. Ma astept, din pacate, sa existe abuzuri rasiste dupa un meci de fotbal la finalul unui turneu, pentru ca exista si este promovat de fapt de premier, cel care a numit femeile musulmane drept cutii postale, a spus ca arata ca niste cutii postale", a declarat fostul fotbalist de la Manchester United , pentru Sky News.Federatia Engleza de Fotbal (FA) se declara "consternata" si "dezgustata" de comentariile rasiste postate pe retelele de socializare impotriva lui Marcus Rashford , Jadon Sancho si Bukayo Saka, cei trei jucatori care au ratat la loviturile de departajare in timpul finalei Euro-2020 pierdute de Anglia in fata Italiei, duminica, pe Stadionul Wembley."Aceasta echipa a Angliei merita sa fie laudata ca eroica, nu abuzata rasial pe retelele de socializare", a comentat Boris Johnson pe acest subiect.Reprezentativa Italiei a castigat, duminica seara, pe Stadionul Wembley din Londra, Campionatul European de fotbal, invingand in finala Anglia, scor 4-3 in urma loviturilor de departajare. Pentru Italia este al doilea trofeu continental, dupa cel obtinut in 1968.Pentru englezi a deschis scorul Luke Shaw, in minutul 2. Este cel mai rapid gol inscris vreodata intr-o finala de Euro.Italienii au egalat prin Bonucci, in minutul 67. Bonucci este cel mai in varsta jucator care a inscris intr-o finala de Euro (34 de ani, 71 de zile).La finalul prelungirilor, s-a trecut la loviturile de departajare, scorul fiind 1-1.La loviturile de departajare, pentru Italia au marcat Berardi, Bonucci si Bernardeschi. Au ratat Belotti si Jorginho.Pentru Anglia au marcat Kane si Maguire. Au ratat Rashford, Sancho si Saka.