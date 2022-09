Deplasare la Piatra Neamt, in etapa a treia

Echipa de handbal a CSM Corona Brasov va evolua in deplasare, sambata, in cadrul etapei a treia din Divizia A. Dupa doua victorii fara emotii, in deplasare la Stiinta Bacau sI acasa cu CSM Roman, elevele lui Alin Bondar sI Razvan Udristoiu vor intalni HCF Piatra Neamt.In editia trecuta de campionat a ligii secunde, nemtencele au produs o mare surpriza, incurcand Corona in turul campionatului, unul dintre rezultatele care au facut ca echipa Brasovului sa nu poate ajunge nici macar la barajul ... citeste toata stirea