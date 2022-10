Max Verstappen, la un pas de doilea titlu consecutiv in Formula 1

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull Racing) se pregateste sa-si treaca in palmares al doilea titlu consecutiv de campion mondial de Formula 1, eveniment care s-ar putea produce chiar in acest weekend, pe circuitul de la Suzuka, cu ocazia Marelui Premiu al Japoniei.Dupa un sezon pe care l-a dominat in totalitate, cu unsprezece victorii in 17 curse desfasurate pana in prezent, "Mad Max" are toate cartile in mana pentru a-si pastra coroana cucerita anul trecut, la capatul unei lupte aprige ... citeste toata stirea