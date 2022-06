Trei canadieni vin la Corona

Echipa de hochei a Brasovului aduce trei jucatori canadieni. Jacob Sweeney si C.J. Garcia sunt hocheistii care vor intari apararea Coronei, iar Kevin Domingue se va alatura liniei de atac a echipei brasovene in noul sezon.Jacob Sweeney are 27 de ani, este nascut in Canada, Quebec si a jucat in ultimul sezon pentru echipa franceza Anglet "A" din Ligue Magnus din Franta. Ligue Magnus este divizia de top masculina a piramidei franceze de hochei pe gheata. A jucat patru sezoane pentru University ... citeste toata stirea