Sondajul care rastoarna toate calculele politice. Mircea Geoana poate juca un rol crucial in cursa pentru Cotroceni

Potrivit datelor sondajului, Mircea Geoana, actualul secretar adjunct NATO, este preferatul respondentilor pentru a candida la alegerile prezidentiale din 2024, cu 14,%, urmat de Laura Kovesi (9,6%), George Simion (8,5%), Catalin Drula si Emil Boc (8%).Turul 1, Scenariul 1Scenariul 1 ia in calcul alegeri cu participarea lui Mircea Geoana din partea PSD (sau sustinut de PSD), deci fara a candida si Marcel Ciolacu. In acest scenariu, Geoana castiga primul tur in fata